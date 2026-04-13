「ドジャース２−５レンジャーズ」（１２日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１２日、ロサンゼルスでのレンジャーズ戦に「１番・指名打者」で出場し、２試合連続先頭打者弾となる５号ソロを放った。サイ・ヤング賞（最優秀投手賞）２度のメジャー屈指の右腕ジェイコブ・デグロム投手の初球を完璧にとらえ、連続出塁試合の日本勢最長記録を４６に伸ばした。佐々木朗希投手（２４）は４回５安打２失点で２敗目。チームの連勝は２で止まった。

狙いすました一振りで、ロサンゼルスの快晴の空に鮮やかなアーチをかけた。前日に続く、２試合連続の先頭打者弾に地元ファンは熱狂。大きな弧を描き、ゆっくりと右翼席に着弾する打球を大谷が充実感いっぱいの表情で見届けた。

注目の対決だった。１８年と１９年に連続でサイ・ヤング賞を受賞した右腕デグロムとの初顔合わせ。２度目の右肘手術を乗り越えて昨季完全復活した剛腕が投じた、１５８キロの真ん中内寄り直球をフルスイングでたたきつぶした。

２試合連続先頭弾は２４年６月２５、２６日、２５年５月２５、２６日に続いて自身３度目だ。直近８戦５発の量産態勢。「もっともっと波に乗りたい」。前夜の試合後に口にした言葉をバットで表現した。

１点を争う僅差の戦い。本拠地に大きなブーイングが響き渡ったのは五回だ。２死二塁で大谷への初球がボールになった直後、敵軍ベンチはすかさず申告敬遠で、勝負を避けた。逆転を信じて疑わなかった地元ファンが不満の声を上げた。

三回の打席でも四球を選び、夢対決は１本塁打２四球で完勝。連続出塁記録を４６に伸ばした。チームは逆転負けで大谷の本塁打不敗神話は止まったが、ド軍のロバーツ監督は「１打席目は良かった。ジェイコブ（デグロム）はメジャー最高の投手の一人。四球も選んでいたし、いい打席を送っていた」とたたえた。

次回登板は１５日のメッツ戦に決定。前回に続き中６日でマウンドに立つ。３年ぶりに開幕二刀流を実現させたシーズン。チームが開幕１５試合を終えた時点での５本塁打は、メジャー９年目で自己最速と上々のスタートと、フル回転でチームをけん引している。