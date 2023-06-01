　きょうもポンドドルは買いが優勢となっており、１．３４ドル台後半まで上昇している。２００日線と１００日線に支えられ、強い上値抵抗も観測されている１．３５ドル台を試す展開。一方、ポンド円は一時２１５円台に上昇し、年初来高値に顔合わせしている。

　本日は英国の人材紹介・派遣会社の業界団体（ＲＥＣ）が３月の雇用統計を発表していたが、イラン紛争が３月の英労働市場にほとんど影響を与えなかったことを示した。ＲＥＣの雇用統計によると、３月の正規雇用者数は減少したものの、前月比の減少率は僅かなものに留まった。

　アナリストは、このデータは政策当局者にある程度の安心感を与えるはずだと述べている。それでも、中東関連のニュースと原油価格が短期的にはポンドの基調を決めると予想している。

GBP/USD　1.3475　GBP/JPY　214.96　EUR/GBP　0.8702

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美