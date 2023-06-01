きょうもポンドドルは買いが優勢となっており、１．３４ドル台後半まで上昇している。２００日線と１００日線に支えられ、強い上値抵抗も観測されている１．３５ドル台を試す展開。一方、ポンド円は一時２１５円台に上昇し、年初来高値に顔合わせしている。



本日は英国の人材紹介・派遣会社の業界団体（ＲＥＣ）が３月の雇用統計を発表していたが、イラン紛争が３月の英労働市場にほとんど影響を与えなかったことを示した。ＲＥＣの雇用統計によると、３月の正規雇用者数は減少したものの、前月比の減少率は僅かなものに留まった。



アナリストは、このデータは政策当局者にある程度の安心感を与えるはずだと述べている。それでも、中東関連のニュースと原油価格が短期的にはポンドの基調を決めると予想している。



GBP/USD 1.3475 GBP/JPY 214.96 EUR/GBP 0.8702



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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