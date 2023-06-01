NY株式13日（NY時間13:00）（日本時間02:00）
ダウ平均　　　47928.59（+12.02　+0.03%）
ナスダック　　　23057.91（+155.02　+0.68%）
CME日経平均先物　57325（大証終比：+745　+1.30%）

欧州株式13日終値
英FT100　 10582.96（-17.57　-0.17%）
独DAX　 23742.44（-61.51　-0.26%）
仏CAC40　 8235.98（-23.62　-0.29%）

米国債利回り
2年債　 　3.785（-0.011）
10年債　 　4.305（-0.012）
30年債　 　4.906（-0.003）
期待インフレ率　 　2.396（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.092（+0.034）
英　国　　4.869（+0.034）
カナダ　　3.477（+0.008）
豪　州　　5.017（+0.050）
日　本　　2.453（+0.025）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝99.31（+2.74　+2.84%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4762.80（-24.60　-0.51%）

ビットコイン（ドル）
72236.25（+878.52　+1.23%）
（円建・参考値）
1152万2404円（+140133　+1.23%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ