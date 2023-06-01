ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は下げ解消 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式13日（NY時間13:00）（日本時間02:00）
ダウ平均 47928.59（+12.02 +0.03%）
ナスダック 23057.91（+155.02 +0.68%）
CME日経平均先物 57325（大証終比：+745 +1.30%）
欧州株式13日終値
英FT100 10582.96（-17.57 -0.17%）
独DAX 23742.44（-61.51 -0.26%）
仏CAC40 8235.98（-23.62 -0.29%）
米国債利回り
2年債 3.785（-0.011）
10年債 4.305（-0.012）
30年債 4.906（-0.003）
期待インフレ率 2.396（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.092（+0.034）
英 国 4.869（+0.034）
カナダ 3.477（+0.008）
豪 州 5.017（+0.050）
日 本 2.453（+0.025）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝99.31（+2.74 +2.84%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4762.80（-24.60 -0.51%）
ビットコイン（ドル）
72236.25（+878.52 +1.23%）
（円建・参考値）
1152万2404円（+140133 +1.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47928.59（+12.02 +0.03%）
ナスダック 23057.91（+155.02 +0.68%）
CME日経平均先物 57325（大証終比：+745 +1.30%）
欧州株式13日終値
英FT100 10582.96（-17.57 -0.17%）
独DAX 23742.44（-61.51 -0.26%）
仏CAC40 8235.98（-23.62 -0.29%）
米国債利回り
2年債 3.785（-0.011）
10年債 4.305（-0.012）
30年債 4.906（-0.003）
期待インフレ率 2.396（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.092（+0.034）
英 国 4.869（+0.034）
カナダ 3.477（+0.008）
豪 州 5.017（+0.050）
日 本 2.453（+0.025）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝99.31（+2.74 +2.84%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4762.80（-24.60 -0.51%）
ビットコイン（ドル）
72236.25（+878.52 +1.23%）
（円建・参考値）
1152万2404円（+140133 +1.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ