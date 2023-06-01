日経225先物：14日2時＝720円高、5万7300円
14日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比720円高の5万7300円と急騰。日経平均株価の現物終値5万6502.77円に対しては797.23円高。出来高は6994枚となっている。
TOPIX先物期近は3765.5ポイントと前日比36.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は42.49ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57300 +720 6994
日経225mini 57305 +725 143899
TOPIX先物 3765.5 +36.5 14563
JPX日経400先物 34065 +340 403
グロース指数先物 742 +5 556
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3765.5ポイントと前日比36.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は42.49ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57300 +720 6994
日経225mini 57305 +725 143899
TOPIX先物 3765.5 +36.5 14563
JPX日経400先物 34065 +340 403
グロース指数先物 742 +5 556
東証REIT指数先物 売買不成立
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