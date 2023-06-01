　14日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比720円高の5万7300円と急騰。日経平均株価の現物終値5万6502.77円に対しては797.23円高。出来高は6994枚となっている。

　TOPIX先物期近は3765.5ポイントと前日比36.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は42.49ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57300　　　　　+720　　　　6994
日経225mini 　　　　　　 57305　　　　　+725　　　143899
TOPIX先物 　　　　　　　3765.5　　　　 +36.5　　　 14563
JPX日経400先物　　　　　 34065　　　　　+340　　　　 403
グロース指数先物　　　　　 742　　　　　　+5　　　　 556
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース