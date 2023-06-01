NY株式13日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均　　　47693.05（-223.52　-0.47%）
ナスダック　　　22935.50（+32.61　+0.14%）
CME日経平均先物　57015（大証終比：+435　+0.76%）

欧州株式13日GMT16:06
英FT100　 10582.96（-17.57　-0.17%）
独DAX　 23742.44（-61.51　-0.26%）
仏CAC40　 8235.98（-23.62　-0.29%）

米国債利回り
2年債　 　3.814（+0.019）
10年債　 　4.335（+0.018）
30年債　 　4.929（+0.019）
期待インフレ率　 　2.403（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.092（+0.034）
英　国　　4.869（+0.034）
カナダ　　3.506（+0.037）
豪　州　　5.017（+0.050）
日　本　　2.453（+0.025）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝102.85（+6.28　+6.50%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4735.60（-51.80　-1.08%）

ビットコイン（ドル）
71749.50（+391.77　+0.55%）
（円建・参考値）
1146万4135円（+62597　+0.55%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ