ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２２３ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式13日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均 47693.05（-223.52 -0.47%）
ナスダック 22935.50（+32.61 +0.14%）
CME日経平均先物 57015（大証終比：+435 +0.76%）
欧州株式13日GMT16:06
英FT100 10582.96（-17.57 -0.17%）
独DAX 23742.44（-61.51 -0.26%）
仏CAC40 8235.98（-23.62 -0.29%）
米国債利回り
2年債 3.814（+0.019）
10年債 4.335（+0.018）
30年債 4.929（+0.019）
期待インフレ率 2.403（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.092（+0.034）
英 国 4.869（+0.034）
カナダ 3.506（+0.037）
豪 州 5.017（+0.050）
日 本 2.453（+0.025）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝102.85（+6.28 +6.50%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4735.60（-51.80 -1.08%）
ビットコイン（ドル）
71749.50（+391.77 +0.55%）
（円建・参考値）
1146万4135円（+62597 +0.55%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47693.05（-223.52 -0.47%）
ナスダック 22935.50（+32.61 +0.14%）
CME日経平均先物 57015（大証終比：+435 +0.76%）
欧州株式13日GMT16:06
英FT100 10582.96（-17.57 -0.17%）
独DAX 23742.44（-61.51 -0.26%）
仏CAC40 8235.98（-23.62 -0.29%）
米国債利回り
2年債 3.814（+0.019）
10年債 4.335（+0.018）
30年債 4.929（+0.019）
期待インフレ率 2.403（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.092（+0.034）
英 国 4.869（+0.034）
カナダ 3.506（+0.037）
豪 州 5.017（+0.050）
日 本 2.453（+0.025）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝102.85（+6.28 +6.50%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4735.60（-51.80 -1.08%）
ビットコイン（ドル）
71749.50（+391.77 +0.55%）
（円建・参考値）
1146万4135円（+62597 +0.55%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ