◇インターリーグ ドジャース2−5レンジャーズ（2026年4月12日 ロサンゼルス）

【ヤナギタイムズ】ドジャース・大谷は、8日のブルージェイズ戦で「MR」と記した帽子で登板に臨んだ。MLB担当・柳原直之記者（40）のコラム「ヤナギタイムズ」で、その舞台裏に迫った。

メジャー9年目、移籍3年目を迎えた大谷は、プレーはもちろん周りにも気を配り、これまで以上に心身共に研ぎ澄まされている印象を受ける。

4月7日の敵地ブルージェイズ戦の直前。チームリーダーのロハスの元にベネズエラに住む父急逝の訃報が届いた。フリーマン、デーブ・ロバーツ監督の説得で出場を見合わせて欠場。ベネズエラへの直航便がないトロントからは翌日の葬儀には間に合わない。憔悴（しょうすい）していた夜、ロハスは球団スタッフから「大谷が帽子に“MR”と記して翌日の登板に臨みたいと言っている」と言づてされた。父のイニシャルだった。

ロハスは「大事な家族のことを思ってくれたことに感謝している。こういう苦しい時にどういう行動を取ってくれるかは、自分にとってとても大事なこと」と感激。約束通り大谷は“MR”と記した帽子で8日のマウンドに立った。帽子に父の愛称「MICKY」と書き込んで遊撃手でフル出場したロハスは言った。

「翔平はチームメートを本当に気にかけているし、人として素晴らしい。野球選手として史上最高になり得る存在だが、こういう形で父と自分に敬意を示してくれたことは本当に大きな意味がある」

開幕戦当日にチーム全員にSEIKOの高級腕時計を贈ったことも話題になった。決して言葉数が多い方ではない。ワールドシリーズ3連覇へ、大谷は先頭に立ち、背中でチームを引っ張っている。