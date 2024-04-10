◇インターリーグ ドジャース2−5レンジャーズ（2026年4月12日 ロサンゼルス）

また打った！ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、レンジャーズ戦でサイ・ヤング賞2度のジェーコブ・デグロム投手（37）と初対戦し、2試合連続の初回先頭打者本塁打となる5号ソロを放った。これで現役のサイ・ヤング賞投手全員から安打を記録。逆転敗戦で同一カード3連勝は逃しても、大谷の勢いは止まらない。

2人の運命がようやく交錯した。昨年4月は大谷が「父親リスト」入りした影響で実現せず、メジャー9年目にして迎えたデグロムとの初対決。初回の初球だった。真ん中内寄りの97・9マイル（約157・5キロ）直球をフルスイング。角度39度で高々と舞い上がった打球は、右翼席に突き刺さった。

24年6月25、26日のホワイトソックス戦以来、キャリア2度目の「2試合連続の先頭打者弾」。18、19年に2度のサイ・ヤング賞に輝き、37歳の今も160キロに迫る剛球を連発するデグロムは「直球が真ん中に入ってしまった」と悔やんだ。失投を逃さないのが大谷たるゆえんだ。

初回先頭弾は今季2度目で通算27度目。日本選手最長記録を更新中の連続試合出塁を「46」に伸ばし、現役のサイ・ヤング賞経験者12人全員から安打を記録したことになった。うち7人からは本塁打。メジャー球界を代表する面々に対して堂々と渡り合っている証左だ。

3回1死一塁は粘った末の7球目の低めのスプリットを見極めて四球を選び、2死二塁で迎えた5回は申告敬遠で勝負を避けられた。ベンチからの指示に従ったデグロムは勝負を望んでいたことを明かした。「最高の打者と競い合いたい。彼は素晴らしい打者。最初の打席で打たれ、2打席目は歩かせてしまった。雪辱を果たすチャンスが欲しかった」。6回1失点で今季初白星を献上。試合では完敗でも、デグロムとの勝負には勝った。

デーブ・ロバーツ監督は2人の対決を「最初の打席（先頭打者弾）は好きだ。その後、四球も選ぶなど良い打席だった」と称賛して振り返り、「デグロムは球界最高の投手の一人。素晴らしかった。彼相手に多くの得点を重ねるのは難しい」と白旗を揚げた。

5号はカージナルス・ウォーカーから2本差のナ・リーグ2位タイ。当然のようにランキング上位にも顔を出してきた。初回先頭弾の連続試合記録のメジャー最長は96年のブレイディ・アンダーソン（オリオールズ）の4試合。大谷なら夢物語ではないかもしれない。（柳原 直之）

≪初回先頭弾最多は81本≫初回先頭弾の歴代最多はリッキー・ヘンダーソン（アスレチックスなど）の81本で、現役のスプリンガー（ブルージェイズ）が60本で続く。日本選手最多はイチロー（マリナーズなど）の37本で14位タイで、大谷の27本は30位タイ。また、大谷の初回初球の先頭弾は5度目（表2、裏3）

≪バウアーらからも安打≫大谷は引退など現在MLBに在籍していないサイ・ヤング賞投手では、ザック・グリンキー（09年受賞、ロイヤルズなど）、コーリー・クルバー（14、17年受賞、インディアンスなど）、リック・ポーセロ（16年受賞、レッドソックスなど）、ダラス・カイケル（15年受賞、アストロズなど）、トレバー・バウアー（20年受賞、インディアンスなど）の5投手からもそれぞれ安打を記録している。