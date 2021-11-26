ＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）の公式サイトが１４日までに更新され、１３日の放送内容の一部を訂正し謝罪した。ダウン症の書家・金澤翔子さん（４０）が引退したと報じたが、「誤りがありました」「作家活動は継続されています」と訂正した。

１３日の同番組は、障がい者を持つ家族を特集。冒頭で、大河ドラマ「平清盛」の題字や東京五輪のアートポスターなどを手掛けた金澤さんを取り上げた。ＶＴＲを流しながら、ナレーションで「書家として第一線を歩んできた翔子さんの今…なんと喫茶店のホールスタッフです。去年、書家を引退しました」と紹介。テロップでも「去年 書家を引退」と伝え、スタジオからは「え！？」「そうなの」と驚きの声があがった。ＶＴＲを見終えたＭＣの博多大吉は「あれだけの書家の方だから、きっぱり引退されたんだ、という驚きはありますけれども」と話していた。

１３日夜、金澤さんの公式インスタグラムが更新され、「株式会社アトリエ翔子」の名義で「重要なお知らせ」と題した文書を掲載。「本日４／１３（月）に放送されたＮＨＫ あさイチ番組内におきまして、金澤翔子が引退したとの誤った内容が放送されました。現在は、新たな作品制作は終了しましたが、展覧会の開催や、イベント等での揮毫（きごう）パフォーマンスは従来通り継続して作家活動を行っています」と、引退したと報じた内容を否定。「関係者ならびにファンの皆様にはご迷惑とご心配をおかけしまして、お詫び申し上げます」とつづられた。

これを受け、「あさイチ」公式サイトでは「放送内容について」と題した文章をアップ。「４／１３（月）にお伝えした『障害のある人が大人になってから』の特集で『金澤翔子さんが書家を引退』とお伝えしましたが、誤りがありました」とし、「新たな作品の制作はやめられましたが、展覧会の開催やイベントでの揮毫パフォーマンスは続けられており、作家活動は継続されています。金澤翔子さんはじめ、関係者の方々、ファンの皆さま、大変失礼しました」と誤報を詫びた。