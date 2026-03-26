ジャン＝ポール・エヴァンで母の日♡華やかショコラコレクション2026

大切な人へ想いを届ける特別な季節に♡ジャン＝ポール・エヴァンから、母の日に向けた限定コレクションが登場しました。華やかな蝶をモチーフにしたショコラや新作ガトーなど、感謝の気持ちを込めた贅沢なラインナップ。フランス流の“幸せを分かち合う時間”を演出する、上質なスイーツをチェックしてみてください♪

華やかなショコラギフト♡

「ボンボン ショコラ 16個 メルシー」は7,949円（税込）。期間限定「メルシー ノワール」と「クール レ ルージュ」を含む詰め合わせで、4個～50個のバリエーションも展開。

「コフレ メルシー」は7,485円（税込）で、ショコラ9個と焼菓子6個のセット。ギフトとしても人気の高いアイテムです。

HillValleyとVANILLABEANSの初コラボ♡カカオ香るポップコーン登場

特別なスイーツラインナップ♡

「ブーシェ クール ドゥ パピヨン」は4,536円（税込・ブティック限定）。ヘーゼルナッツプラリネをミルクチョコで包んだ濃厚な味わい。

「ガトー ティー タイム ショコラ フランボワーズ パピヨン」は4,320円（税込・ブティック限定）で、カカオガナッシュとフランボワーズの酸味が調和した一品です。

単品ショコラもチェック

「メルシー ノワール」（540円税込）はレモン香るアールグレイ風味のガナッシュ。

「クール レ ルージュ」（573円税込）はヘーゼルナッツプラリネにバラとチャイの香りを添えたショコラ。ひと粒からでも特別感を楽しめるのが魅力です。

心に残る贈り物を

ジャン＝ポール・エヴァンの母の日コレクションは、味わいだけでなくストーリーや想いも届けてくれる特別なギフト♡

上質なショコラとともに過ごす時間は、大切な人との思い出をより深く彩ってくれます。今年は少し贅沢なスイーツで、心からの感謝を伝えてみてください♪