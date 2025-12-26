スカパラ・北原雅彦がバンド活動終了　５月１２日の公演が最後　今後は個人の音楽活動に専念

９人組バンド・東京スカパラダイスオーケストラでトロンボーンを務める北原雅彦は１３日、同バンドでの活動を終了することを発表した。同日、所属するレコード会社の公式サイトなどで明らかにした。今後は個人の音楽活動に専念する。

同サイトでは「東京スカパラダイスオーケストラより 大切なお知らせ」のタイトルで報告。５⽉１２⽇の「ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ｃｌａｓｓｉｃｓ Ｓｙｍｐｈｏｎｉｃ Ｔｏｕｒ ２０２６＠東京国際フォーラム ホール Ａの公演をもって、東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することとなりました」とした。

続けて「突然のご報告となり、⽇頃より応援してくださっている皆さまにはご⼼配をおかけすることをお詫び申し上げます」とファンに謝罪。「これまで北原雅彦はスカパラの活動に真摯に向き合い、数多くの作品やライブを通して、バンドに多くのものを残してくれました。その功績とこれまでの歩みにスタッフ一同、感謝の念に堪えません」と長年の北原の活動を労った。そして｢これからも東京スカパラダイスオーケストラ、そして北原雅彦それぞれの未来を温かく⾒守っていただけましたら幸いです。今後とも変わらぬご⽀援のほど、よろしくお願い申し上げます」と結んだ。