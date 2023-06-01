TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』ノンクレOP/ED映像公開。OPテーマはEve、EDテーマはNakamura Hakが担当
毎週月曜23時よりTOKYO MXほかにて放送・配信中のTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』より、Eveが歌うオープニングテーマ「風のアンセム」 feat. suis from ヨルシカと、Nakamura Hakが歌うエンディングテーマ「ただ美しい呪い」のノンクレジットオープニング映像・ノンクレジットエンディング映像が公開となった。
『とんがり帽子のアトリエ』は原作を白浜 鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて連載中の王道魔法ファンタジー作品。アニメーション制作はBUG FILMSが担当し、2026年4月6日(月)より毎週月曜23時〜TOKYO MXほかにてアニメ放送・配信が行なわれている。（※Netflix、ABEMA、クランチロールでは毎週1週間先行で配信）
公開されたノンクレジット映像のうちオープニング映像は、Eveによるテーマ楽曲「風のアンセム」 feat. suis from ヨルシカとともに、絵本から飛び出してきたかのような画面いっぱいに広がる幻想的な魔法世界の中で、魔法使いの弟子としての道を歩みだしたココや、キーフリーをはじめアトリエの個性豊かな仲間たちの様々な表情が生き生きと描かれた、躍動感溢れる映像になった。
そして、暗闇の中でろうそくの灯りを頼りに階段を下りていくココの姿から始まるエンディング映像は、Nakamura Hakによるテーマ楽曲「ただ美しい呪い」の弾き語りと合わせて、ココに今後訪れる様々な試練を予感させるようなモチーフが映し出され、これからの展開へ期待を高めている。
また、Eveが歌う「風のアンセム」 feat. suis from ヨルシカについては本日0時より楽曲の配信リリースがスタートした。
■Eve「風のアンセム」 feat. suis from ヨルシカ
2026年4月14日(火)0時デジタルリリース
https://tf.lnk.to/KazenoAnthem
TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』オープニングテーマ
■Nakamura Hak「ただ美しい呪い」
2026年5月1日(金) デビューシングルとして先行デジタル配信
TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』エンディングテーマ
■TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』
毎週月曜23時〜TOKYO MXほかにて 放送・配信中
Netflix、ABEMAにて1週間先行配信
■作品概要
全世界絶賛！累計発行部数750万部突破！
精緻な世界観で描かれる光と闇の壮麗ハイファンタジー、ついにTVアニメ化！
「魔法」――、それは世界に溢れていて人々の生活を豊かにする、なくてはならない便利な”奇跡”。
けれど、 “魔法をかけることが出来るのは魔法使いだけ”。
魔法をかける瞬間を見てはならないのがこの世界の掟。
小さな村で母親の手伝いをしながら暮らす少女・ココは、それでも幼い頃から魔法使いへの憧れを抱き続けていた。
ある日、村を訪れた魔法使いの青年・キーフリーが魔法を使うところを覗き見てしまい、大きな秘密を知ることになる。
それは、特別な道具で魔法陣を描けば、本当は誰にでも魔法が使えるという 、
魔法使い達が隠した「絶対の秘密」だった――。
壮麗で幻想的な世界の裏に影を落とす、大人達が口を閉ざした魔法の歴史。
「知らざる者(ルビ：ふつうの子)」として生まれ、キーフリーの弟子として魔法を学ぶことになったココは、アトリエの仲間と共に探求と成長を重ねていく中で、 秘密多き魔法使いの世界へと足を踏み入れていく。
――これは、絶望を知り、希望へと手を伸ばす、子供たちの物語。
【STAFF】
原作：白浜鴎「とんがり帽子のアトリエ」(講談社「モーニング・ツー」連載）
監督：渡辺 歩
副監督：篠原 准
シリーズ構成・脚本：瀬古浩司
キャラクターデザイン・総作画監督：うなばら海里
チーフアニメーター：中野悟史
服飾デザイン：小川 茜
小物設定：鈴木典孝・岩畑剛一
美術監督：後藤亮太
美術設定：多田周平・中島美佳
色彩設計：中野尚美
撮影監督：北岡 正
編集：本田優規
音響監督：小泉紀介
音楽：北村友香
音響制作：dugout
音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ
アニメーション制作：BUG FILMS
【CAST】
ココ：本村玲奈
キーフリー：花江夏樹
アガット：山村響
テティア：陽木くるみ
リチェ：月城日花
オルーギオ：中村悠一
フデムシ：久野美咲
イグイーン：斎賀みつき
【放送情報】
TOKYO MX ： 毎週月曜 23：00〜
BS11 ： 毎週月曜 23：00〜
KBS京都 ：毎週月曜 24：30〜
サンテレビ ： 毎週月曜 24：30〜
テレビ西日本 ： 毎週月曜 25：45〜
テレビ愛知 ： 毎週月曜 26：05〜
北海道テレビ： 毎週月曜 26：10〜
AT-X： 毎週月曜 23：00〜
※放送日時は予告なく変更となる場合が御座います
【主題歌情報】
オープニングテーマ：「風のアンセム」 feat. suis from ヨルシカ／ Eve(TOY’S FACTORY)
エンディングテーマ：「ただ美しい呪い」／ Nakamura Hak(maximum10)
【原作情報】
〈原作〉 白浜 鴎
〈連載〉 講談社「モーニング・ツー」にて好評連載中
〈コミックス〉 第1巻〜第15巻好評発売中 最新16巻は4月23日発売！
【白浜鴎完全監修！キーフリーの手帳付き！】特装版も同時発売！
4月8日「小説 とんがり帽子のアトリエ」（青い鳥文庫）発売
4月21日「とんがり帽子のアトリエ イラスト集」発売
公式HP: https://tongari-anime.com/
公式X: https://x.com/tongari_anime
本PV公開中：
Ⓒ白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会