Ⓒ白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会

毎週月曜23時よりTOKYO MXほかにて放送・配信中のTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』より、Eveが歌うオープニングテーマ「風のアンセム」 feat. suis from ヨルシカと、Nakamura Hakが歌うエンディングテーマ「ただ美しい呪い」のノンクレジットオープニング映像・ノンクレジットエンディング映像が公開となった。

『とんがり帽子のアトリエ』は原作を白浜 鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて連載中の王道魔法ファンタジー作品。アニメーション制作はBUG FILMSが担当し、2026年4月6日(月)より毎週月曜23時〜TOKYO MXほかにてアニメ放送・配信が行なわれている。（※Netflix、ABEMA、クランチロールでは毎週1週間先行で配信）

公開されたノンクレジット映像のうちオープニング映像は、Eveによるテーマ楽曲「風のアンセム」 feat. suis from ヨルシカとともに、絵本から飛び出してきたかのような画面いっぱいに広がる幻想的な魔法世界の中で、魔法使いの弟子としての道を歩みだしたココや、キーフリーをはじめアトリエの個性豊かな仲間たちの様々な表情が生き生きと描かれた、躍動感溢れる映像になった。

そして、暗闇の中でろうそくの灯りを頼りに階段を下りていくココの姿から始まるエンディング映像は、Nakamura Hakによるテーマ楽曲「ただ美しい呪い」の弾き語りと合わせて、ココに今後訪れる様々な試練を予感させるようなモチーフが映し出され、これからの展開へ期待を高めている。

また、Eveが歌う「風のアンセム」 feat. suis from ヨルシカについては本日0時より楽曲の配信リリースがスタートした。

■Eve「風のアンセム」 feat. suis from ヨルシカ

2026年4月14日(火)0時デジタルリリース

https://tf.lnk.to/KazenoAnthem

TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』オープニングテーマ

■Nakamura Hak「ただ美しい呪い」

2026年5月1日(金) デビューシングルとして先行デジタル配信

TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』エンディングテーマ