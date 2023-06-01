【リラ・ディザイアス】 4月14日出荷開始 価格：35,800円

マックスファクトリーは、フィギュア「リラ・ディザイアス」の出荷を4月14日に開始する。価格は35,800円。

本製品は、「ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～」に登場する、オーレン族の女戦士「リラ・ディザイアス」の1/6スケールフィギュア。リラが木の上に座っているイメージイラストを元に、異界をモチーフとしたヴィネット風の台座を新規にデザインしている。

平穏を取り戻した異界の聖地にて、同胞の墓標に腰掛け静かに思いを馳せる、そんなリラのひと時を切り抜いたフィギュアとなっており、周囲には異界の鉱物や多様な植物を散りばめて豊かな自然を表現。リラの魅力のみならず、作品の広がりやライザ達との繋がりを感じさせる世界観をまるごと堪能できる。全高は約180mm（台座含む）。

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