ECOVACS「T50 OMNI」ロボット掃除機

AmazonにてECOVACSのロボット掃除機が特別価格で販売されている。期間は4月22日23時59分まで。

対象商品には、水拭き両用でエッジ清掃を得意とする「DEEBOT T90 PRO OMNI」や「DEEBOT T80 OMNI」などがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ECOVACS「DEEBOT T90 PRO OMNI」 吸引力30,000Pa 全自動 ロボット掃除機

OZMO ROLLER 3.0瞬間自動洗浄モップシステムを搭載したロボット掃除機。アップグレードされた26cmの長尺ローラーモップが、16個の高圧ノズルから噴射される力強い水流で頑固な汚れを徹底除去する。毎分200回転で常に清潔を保ちながら、強力な下向き圧力と高密度ナイロンローラーで深く均一な清掃を実現し、素早く乾燥してムラのない仕上がりを提供する。

革新的なPowerBoost技術により、モップ洗浄中のわずか3分間で10%のバッテリーを高速充電。最大設定でも最大500m²の広範囲を中断なく清掃できる。

また、TruePass適応型4輪駆動システムが最大2.4cmの段差と連続4cmの段差を楽々乗り越える。AIVI 3D 4.0は正確な物体認識で家具の脚元には安全に接近し、コードやペット用品からは適切な距離を保つインテリジェント清掃を実現する。

Fresh-Flowパワーウォッシングと自動洗剤投入で衛生的に清掃する。最大75℃に加熱されたきれいな水を16個のノズルから直接噴射し、モップローラーを徹底洗浄する。二層スクレーパー機構と急速排水構造が残留物を瞬時に洗い流すため、汚水がモップに触れることがない。

ECOVACS「DEEBOT T80 OMNI」吸引力18000Pa ロボット掃除機

強力モップで徹底洗浄＆常に清潔を保つことができるロボット掃除機。3,700Paの圧力と毎分200回の高速スクラブで床の汚れをしっかり除去する。汚水は自動で排出され、清水で常にモップを洗浄する。

TruEdge 2.0でモップが自動で伸び、壁際やコーナーにしっかり密着。強化されたアルゴリズムと3Dエッジセンサーが複雑な形状にも正確に対応し、衝突を回避する。さらに、連続可変ローラーモップと安定構造のサイドブラシが、狭い隅々までしっかりカバー。エッジ清掃の性能が大幅に進化し、99％の清掃カバー率を実現している。

ZeroTangle 3.0と進化したARCleanブラシで髪の毛の絡まりを防止。カーブ形状のサイドブラシと45°V字型ブラシ、スパイラル構造のメインブラシが、絡まりをほぐしながら吸引力をキープする。

カーペットファースト機能で濡れや汚れを防止する。TruEdge 3Dエッジセンサーが端まで正確にナビゲートし、多様なカーペット形状を自動認識。設定に応じて「吸引のみ」、「進入禁止」、「通過のみ」、「床と同様」など最適モードへ自動で切り替わる。

DEEBOTはスマートに清掃ルートを計画し、効率的で快適な掃除を実現する。AIVI 3D 3.0テクノロジーとVLMによる高精度な物体認識で、複雑な壁際でも衝突せずにスムーズに対応。AIが汚れや障害物、環境の変化をリアルタイムで把握し、自動で戦略を調整、高い清掃カバー率と障害物回避の両立を叶える。