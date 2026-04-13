堤真一主演のＴＢＳドラマ「ＧＩＦＴ」が１２日にスタートした。

天才宇宙物理学者・伍鉄文人（堤）が、弱体化してしまった車いすラグビーの元強豪「ブレイズブルズ」と出会い…。

冒頭、ファミレスで子供２人がコインを取り合っているゲームを見て、伍鉄先生が背後からのぞきこんで夢中に。テーブルに入り込んで、負け続けていた子供に「勝たせてあげますよ」と必勝法を教えた。

１７個のコインを交互に取り合い、取れるのは１度に４個まで、最後に１個を取らされると負け−のルールだった。

伍鉄は負けていた子供を簡単に勝たせた後に「相手に最後の１個を残すには、相手が直前に取った数と自分が取る数の足して５になるようにすればいいんですよ。コインの数は全部で１７個。１度に４個まで取れるので先手の場合『５ｎ＋１』個を残せば必勝」と一気に説明した。

相手に６個残した状況を作れば勝てるので、１７→１６→１１→６→１と誘導すれば必ず勝てるとの説明と受け取れた。

その後に伍鉄は「ちなみに後手必勝の場合は、最初に用意されてるコ…」と言ったところで子供たちの母親たちが戻ってきて、「どちら様？」と怒られて終了した。

最初に用意するコインの総数を決める権利があって「５ｎ＋１」個数にすれば可能そうだが、１７個スタートの場合は先手必勝法を食らうと勝ち目がなさそうで…。

ネットでも話題に。「全然分からなかった」「何言ってるかわからん」との反応や、特に伍鉄が途中で説明できなくなった「後手必勝」が難解で、「先行しか勝てないってほんと？ 誰か後攻が勝つ方法を教えて欲しい」「誰かコインゲームの後攻必勝法を教えて 先手必勝しか思いつかない」との悲鳴も起こっている。