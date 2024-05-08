「Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ」の岸優太がホテルブランド「ハイアット」の新ムービーに出演する。

「ワールド オブ ハイアット」のアンバサダー就任から２年目を迎える岸が、ホテルマンに扮（ふん）して登場。カウンターに立ってカクテルを提供する様子が映し出されている。

撮影を振り返り「本当に、全部の所作が難しかった印象ですけれども、改めてサーバーの方たちのすごさを知れましたね」とコメント。「一番難しかったと思ったシーンは、バーテンダーをやらせていただいた時のあれが（シェイカーを振る所作）、いざやってみるとめちゃくちゃむずいんだなと思って。全く悔いはないですけど。すごく貴重な体験ができたので、新鮮な気持ちでしたね」とした。

もてなす側に立った感想について「大変だなと思いましたね。もてなす側がお客さんにどれだけ気遣っているかということを、改めて確認させていただきましたね」と吐露。「ケアというか、お客様を楽しませることだったり、サービスに対する熱を感じましたね」と話した。

もしホテルマンとして働くなら何をしたいか問われると「もう１回、バーテンダーをやってみたいですね」と回答。「教えてくださったバーテンダーの方からも『もしかしたら素質があるかもしれない』という話が少し出て、頑張ってみたい。スモークが出てくるドリンクもあって、（それを見た）お客さんが驚く瞬間を、ちゃんと目の前で見てみたいですね。多分自分が知れたのはほんの一部に過ぎないので、本気で働いている現場をもっと見てみたいなと改めて思いましたね」と意欲を見せた。

Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉとして挑戦したいことについても言及。「やっぱりチームでもっと旅もしたいですし、みんなのパスポートがスタンプでビタビタに埋まるくらい、いろんなところへ行きたいですね。仕事でもプライベートでも」と青写真を描いていた。