イランへの“海上封鎖”先ほど開始　トランプ大統領「石油販売できないようにする」

アメリカ中央軍は、日本時間13日午後11時からイランの港に出入りする全ての船舶に対し、海上封鎖を始めました。

アメリカ・トランプ大統領：

（日本時間13日午後11時）封鎖が発効する。他国も協力し、イランが石油販売できないようにする。これは非常に効果的だ。

アメリカメディアによりますと、アメリカ中央軍は12日、トランプ大統領の指示に基づき、日本時間の午後11時からイランの港に出入りする全ての国の船舶に対する海上封鎖を開始しました。

中央軍は12日の声明で「全てのイランの港や沿岸地域への出入りが対象となる」とした一方で、「イラン以外の港を往来する船舶がホルムズ海峡を通過する航行の自由は妨げない」としています。

一方、イラン軍の報道官は13日、アメリカが国際水域で船舶を制限することは違法で「海賊行為に等しい」と批判しました。

その上で「イランの港湾が危険にさらされれば、ペルシャ湾やオマーン湾にあるどの港湾も安全ではあり得ない」として、周辺国の港湾への攻撃再開を示唆しました。

イラン革命防衛隊も12日、「ホルムズ海峡に軍艦が近付けば、停戦合意違反だとして厳しい対応を取る」と警告しています。