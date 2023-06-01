Number＿iの岸優太（30）がアンバサダーを務める「ワールド オブ ハイアット」の新ブランドムービーが14日に特設ウェブページで公開された。

新ムービーで岸は、ホテルマンに扮（ふん）したり、バーテンダーとして、鮮やかな手際でカクテルを提供。さらに、スーツ姿でトレイを手にさっそうと歩き、お客さまにシグネチャーメニュー（＝レストランの顔となる一皿）サーブしている。プロからレクチャーを受けながら挑戦したという。

岸は「本当に、全部の所作が難しかった印象です。すごく貴重な体験ができたので、新鮮な気持ちでした」と振り返った。

もし、ハイアットのホテルマンとして働くとしたら？ と問われると「もう1回、バーテンダーをやってみたい。教えてくださったバーテンダーの方からも『もしかしたら素質があるかもしれない』という話が少し出て、頑張ってみたい」と語った。

今後、Number＿iで挑戦したいことについては「やっぱりチームでもっと旅もしたいですし、みんなのパスポートがスタンプでビタビタに埋まるくらい、いろんなところへ行きたいですね。仕事でもプライベートでも」と話した。