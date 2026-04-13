◇プロボクシング49・0キロ契約8回戦 荒竹一真（大橋）《KO2回58秒》パリニャ・カイカンハ（タイ）（2026年4月13日 東京・後楽園ホール）

アマチュア8冠の荒竹一真（23＝大橋）がプロ3戦目に2回KO勝ちし、約6カ月ぶりの再起に成功した。2回に右アッパーで相手に10カウントを聞かせ「この試合がデビュー戦だと思って父とも作戦を練ってきた。情報収集しながら落ち着いて入れた。今回はセコンドの指示をしっかり聞けた」と胸を撫で下ろした。

勝ち急いだ昨年10月のプロ2戦目では日本ミニマム級ランカーの坂田一颯（S＆K）から三度のダウンを奪われるなど、3回TKO負けでプロ初黒星を喫した。「いろんな感情があって苦しかった。直前までリングに上がるのが怖かった」と漏らし、勝利後も笑みを浮かべることはなかった。

それでも苦難も乗り越え、再出発に成功。「今年は残り2試合をしたい。経験を積む中で、結果的に何かしらのランキングに入れれば。ここからまた頑張っていきたい」と視線を上げた。

また同興行の49・0キロ契約8回戦に臨んだ、WBOアジア・パシフィック（AP）ミニマム級2位の北野武郎（21＝大橋）はカート・ジョン・ハブラル（20フィリピン）に2―1判定勝ちで再起に成功した。