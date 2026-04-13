監督交代も起爆剤とならず…14戦未勝利で降格圏転落のトッテナムに痛手、主将ロメロが負傷交代
トッテナムのキャプテンを務めるDFクリスティアン・ロメロが負傷交代し、涙ながらにピッチを後にした。
残留を争うトッテナムは12日、プレミアリーグ第32節でサンダーランドのホームに乗り込んだ。ロベルト・デ・ゼルビ監督体制の初陣。しかし、後半16分に先制を許すと、そのまま逃げ切られて0-1の完封負けを喫した。26年のリーグ戦14試合5分け9敗と未勝利は継続し、ついに降格圏の18位に転落した。
さらに同試合の後半18分にアクシデントが発生。GKアントニン・キンスキーと交錯したロメロが負傷し、プレー続行不可能と判断されてDFケビン・ダンソとの交代を余儀なくされ、涙を流しながらピッチを後にした。
試合後、ロメロの状況を問われたデ・ゼルビ監督は「まだ分からない。今後の状況を見守る必要がある」と語ると、「彼が我々にとって重要な選手であり、素晴らしい個性を持っているので、あまり大きな問題にならないことを祈っている」と続け、キャプテンの離脱が最小限になることを願った。
「シーズンを終え、目標を達成するためには、彼の力が必要だ」。プレミアリーグは残り6試合。残留を狙うトッテナムは次節、ブライトンをホームに迎える。
残留を争うトッテナムは12日、プレミアリーグ第32節でサンダーランドのホームに乗り込んだ。ロベルト・デ・ゼルビ監督体制の初陣。しかし、後半16分に先制を許すと、そのまま逃げ切られて0-1の完封負けを喫した。26年のリーグ戦14試合5分け9敗と未勝利は継続し、ついに降格圏の18位に転落した。
試合後、ロメロの状況を問われたデ・ゼルビ監督は「まだ分からない。今後の状況を見守る必要がある」と語ると、「彼が我々にとって重要な選手であり、素晴らしい個性を持っているので、あまり大きな問題にならないことを祈っている」と続け、キャプテンの離脱が最小限になることを願った。
「シーズンを終え、目標を達成するためには、彼の力が必要だ」。プレミアリーグは残り6試合。残留を狙うトッテナムは次節、ブライトンをホームに迎える。