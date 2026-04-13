◆米男子プロゴルフツアー メジャー初戦 マスターズ 最終日 １２日午前９時６分（日本時間午後１０時６分）スタート、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ、参加５４人（うちアマ０）

【オーガスタ（米ジョージア州）１２日＝星野浩司】ロリー・マキロイ（３６）＝英国＝が首位で出て５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７１で回り、通算１２アンダーで０１、０２年のタイガー・ウッズ（５０）＝米国＝以来、史上４人目の２連覇を飾った。初日から首位を守る完全優勝でメジャー６勝目、米ツアー３０勝目。優勝賞金４５０万ドル（約７億２０００万円）を獲得した。２１年覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は２９位で出て７バーディー、４ボギーの６９で５アンダーの１２位だった。

オーガスタの夕日が注ぐ最終１８番。２０センチのウィニングパットを決めたマキロイは天を仰ぎ、雄たけびをあげた。２４年ぶり４人目の２連覇を祝うパトロン（観客）の大拍手を全身で浴び、５歳の長女ポピーちゃん、エリカ夫人、両親らとハグ。生涯グランドスラムを達成した昨年に続いてグリーンジャケットに袖を通し「信じられない。去年が間違いではなかったと証明できた。（家族と）この瞬間を分かち合えて本当にうれしい」と涙を流した。

ジェットコースターのような４日間を勝ち切った。初日からトップに立ち、大会新記録の６打差独走で週末へ。だが、３日目にあっさり追いつかれ、最終日は序盤で陥落した。勝利を引き寄せたのは、祈るほど難しいとされる１１〜１３番「アーメンコーナー」だ。１１年大会で初日から首位を走った最終日に３ホールで３つ落とし、大失速の１５位。１５年前と同じ状況で訪れた“鬼門”で王者が魅せた。

不規則な強風が舞った１２番パー３。ティーグラウンドで右から左の風を感じたが、脳裏に浮かんだのは初出場した０９年に練習ラウンドをともにしたトム・ワトソンの教えだった。「彼は『風向きが分かるまで待ち、分かったら早く打ちなさい』と言っていた。僕は辛抱強く待った」。左から右の風に乗せて２メートルに寄せ、１３番まで２連続バーディー。出場１８回目の経験が導いた状況判断で混戦を抜け出した。

大会通算獲得賞金は１３００万ドル（約２０億８０００万円）を超えて歴代１位、史上１７人目の米ツアー３０勝と記録ずくめ。マキロイは「今夜は思い切り祝いたい。明日朝にフロリダに帰る飛行機で（祝杯を飲みすぎて二日酔いで）頭痛がするだろうな」と笑った。来月４日に３７歳を迎えるが、今大会の平均飛距離は全体１位の３３４・３ヤードとパワーは衰え知らず。歴代１２位のメジャー６勝目にも「まだ旅の途中。立ち止まるつもりはない」と野望を口にした。

◆ロリー・マキロイ １９８９年５月４日、英国・北アイルランド出身。３６歳。２歳からゴルフを始める。２００６年欧州アマチュア選手権優勝。０７年プロ転向。０９年ドバイ・デザート・クラシックで欧州ツアー初優勝。１０年クウェイル・フォロー選手権で米ツアー初優勝。メジャー制覇は１１年全米オープン、１２年と１４年の全米プロ選手権、同年の全英オープン、２５年と２６年マスターズの６度。米ツアー通算３０勝。１７８センチ、７３キロ。家族は妻・エリカさん、長女・ポピーちゃん。

◆マキロイの今大会での主な記録

▽歴代最高優勝賞金 優勝賞金は４５０万ドル（約７億２０００万円）。昨年から３０万ドル（約４８００万円）の増額となった。

▽史上４人目の連覇 １９６５、６６年のジャック・ニクラウス（米国）、８９、９０年のニック・ファルド（英国）、２００１、０２年のタイガー・ウッズ（米国）に続く大会２連覇を達成。

▽史上６人目の完全優勝 １９４１年のクレイグ・ウッド、６０年のアーノルド・パーマー、７２年のニクラウス、７６年のレイモンド・フロイド、２０１５年のジョーダン・スピース（すべて米国）に続く完全優勝を飾った。

▽米ツアー３０勝 史上１７人目の通算３０勝を達成。１位はウッズ、サム・スニード（ともに米国）の８２勝。メジャー６勝は歴代１２位で、１位は１８勝のニクラウス。