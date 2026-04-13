宮城県仙台市は、待機児童ゼロの取り組みで、希望する全ての児童を受け入れる方針を打ち出した。2026年度、運営団体の人件費予算を2億7400万円計上する財政措置を講じた。

待機児童とは、認可保育園への入所を希望し、利用要件を満たしているにもかかわらず、定員不足などで利用できていない未就学児のことを指す。1990年代半ば以降、共働きの世帯が増え、それに伴い待機児童も急増。少子化が進む一方、都市部を中心に保育需要が集中し、社会問題となった。また、放課後の小学生を預かる学童保育においても、待機児童の問題が発生している。

同市では、4年連続で保育施設への待機児童ゼロを達成。

そして、新たな方針として、小学校1～6年生を対象に児童クラブで受け入れる。市内の113カ所に児童クラブを月額3000円で設置した。放課後や長期休暇中の居場所を提供し、2025年度の登録児童数は1万5607人。利用者は右肩上がりで推移している。

児童クラブは、単なる預かり場所ではなく、放課後コミュニティーとしての機能も期待されている。行政の受け皿の拡大は、両親の雇用を守ることにもつながる。同市と現場施設が連携を密にし、効率的で質の高い運営を継続できるか。行政の持続的な支援姿勢が問われる。

全国の市町村では、どのくらいが保育施設への待機児童ゼロを達成しているのだろうか。

全国の市町村、約88％が達成

子ども家庭庁の発表によると、1524の自治体で、全体の約88％が達成している。全国の待機児童は2567人、7年連続で減少している。減少している背景には、少子化の影響や働き方改革で、育休が取りやすくなったなどの理由が挙げられる。

千葉県松戸市は、11年連続で達成。市内12拠点に送迎保育ステーションを設置、子どもを預かり、バスで各幼稚園へ送迎するというシステムだ。0～2歳の受け皿となる小規模保育施設も121カ所まで増設。共働き世代のニーズに柔軟に対応する「松戸市モデル」として、評価も高い。

東京都杉並区は7年連続で、待機児童ゼロを維持している。2016年に待機児童が560人を超える見込みとなったことを受け、「保育緊急事態宣言」を出した。同年度に11カ所の保育施設を整備。保育士不足に備え、区内の保育所が国の基準を超える数の保育士を雇用した際には、区が独自で月40万円の補助をしている。

鹿児島県鹿児島市は、2022年待機児童数が全国ワーストを記録。同市は「ワーストからの挑戦！鹿児島市待機児童『ゼロ』プロジェクト」を立ち上げ、17以上の新保育施設を設け大幅に拡充した。また、紙おむつの持ち帰りを廃止し、園内で処理するため経費を補助。その結果、2年連続で待機児童ゼロを達成した。

一方で、保護者が育児休業中、特定の保育園のみ希望している家庭などの児童は集計から除外され、隠れ待機児童と呼ばれている。

待機児童を減らすためには、受け皿となる施設の整備と保育士の確保が必要だ。保育士の離職率が高い理由に、責任の重さ、責任と給料が見合わないなどが挙げられる。待遇面も改善されていくといいのだが。動向に注視したい。

文/並河悟志 内外タイムス編集部