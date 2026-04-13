【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

静岡模型教材協同組合は、イベント「第64回 静岡ホビーショー」の一般公開日である5月16日の事前登録が定員に達したことを発表した。

今回会場である「ツインメッセ静岡」のXアカウントにて、4月13日22時38分ごろの時点で16日の枠が受付終了した旨を伝えている。

なお最終日である17日の受付はまだ行なっているため、来場を希望している場合には早めの登録を呼びかけている。

□「第64回 静岡ホビーショー」の事前登録ぺージ

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