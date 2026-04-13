「第64回 静岡ホビーショー」一般公開日である16日の枠が早くも受付終了。 来場予定の人は早めの登録を
【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要
静岡模型教材協同組合は、イベント「第64回 静岡ホビーショー」の一般公開日である5月16日の事前登録が定員に達したことを発表した。
今回会場である「ツインメッセ静岡」のXアカウントにて、4月13日22時38分ごろの時点で16日の枠が受付終了した旨を伝えている。
なお最終日である17日の受付はまだ行なっているため、来場を希望している場合には早めの登録を呼びかけている。
□「第64回 静岡ホビーショー」の事前登録ぺージ
【第64回静岡ホビーショー】- ツインメッセ静岡【公式】 (@tmesse_official) April 13, 2026
本日0時より開始となりました
来場事前登録の申込受付ですが
[一般公開日]
5月16日（土）が定員に達しました‼️
受付開始初日ということで
昨年よりも早く驚いています😳
5月17日（日）の枠が
まだ残っておりますので
来場予定の方はお早めにご登録を📱… https://t.co/XJ4g1WOtvq pic.twitter.com/lkq8dJSMm0
(C) 静岡模型教材協同組合