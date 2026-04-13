京都府南丹市で、小学6年生の安達結希くんの行方がわからなくなってから13日で3週間ですが事態が大きく動きました。13日午後、南丹市の山林から子どもとみられる遺体が見つかりました。捜査にあたっている京都府警・南丹警察署から中継です。

警察は見つかった遺体が行方不明の男児の可能性もあるとみて、身元の特定を急いでいます。

遺体が見つかったのは南丹市園部町の山林で、13日午後5時前、先月から行方不明となっている安達結希くんの捜索を行っていた警察官が、結希くんの通う小学校から南西におよそ2キロほどの山林の中から、あおむけに倒れている遺体を発見しました。

警察によりますと、見つかった遺体は死後かなりの日数が経過していて、性別は不明ですが、小柄で子どもとみられ、靴ははいていなかったということで、また、遺体は紺色のフリースにベージュのズボンを着用していて、この特徴は、結希くんが行方不明となった当時の服装と矛盾しません。

結希くんは、父親が車で学校のすぐ近くまで送り届けたのを最後に、行方が分からなくなっていて、これまでの捜索で、当時、結希くんが背負っていた黄色の通学用のリュックサックが見つかったほか、12日は、自宅と小学校の間の山のふもとで、結希くんがはいていたものと特徴がよく似た靴が見つかっています。

警察は発見された遺体について、14日にも司法解剖を行い、身元の特定を急ぐ方針です。