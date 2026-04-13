「百鬼夜行抄」ショートアニメ公開に中国ネット「子どもの頃に好きだった」「足りない」

2026年4月7日、「百鬼夜行抄」のショートアニメ第1話が公開され、中国のネットユーザーの反響を呼んでいる。

「百鬼夜行抄」は今市子氏による漫画作品。連載開始から30年を超え、累計発行部数700万部を突破するロングセラー作品だ。そんな同作のシリーズ初のアニメ化が決まり、7日に放送が開始した。1話約4分のショートアニメとして制作され、全12話構成で届けられる。

物語は、亡き祖父・蝸牛（かぎゅう）の不思議な力を受け継ぎ、妖魔を見ることができる高校生・飯嶋律（いいじまりつ）が、守護妖魔・青嵐（あおあらし）や頼りない式神・尾白（おじろ）と尾黒（おぐろ）と共に、奇妙で恐ろしい事件に巻き込まれる幻想的な怪奇ホラー。

同作の第1話を中国のSNS・微博（ウェイボー）で617万人以上のフォロワーを持つブロガーが紹介すると、ネットユーザーからは「やったー！最高！」「子どもの頃めっちゃ好きだった漫画だ」と歓喜する声や、「面白い！」「なんか良さそう」「これ好きなタイプだわ」「このBGMすごく好き！ストーリーもちょっと気になる」と期待する声が寄せられた。

一方で、「短すぎでしょ」「全然足りない」「ショートアニメか」「え、たった4分！？」「オープニングかと思ったらそれで終わりだった」と物足りなさを指摘する声や、「なんでちゃんとアニメにしないんだろう」「まさかの音声付き動く漫画か…まあいいか、少なくとも作画が変に改変されてないのは良い」との疑問の声も上がった。（翻訳・編集/岩田）