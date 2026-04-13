ヤクルト、ソフトバンク、メッツなどでリリーフとして活躍した五十嵐亮太氏（46）が、13日までに自身の公式YouTubeチャンネル「イガちゃんねる」を更新。現在セ・リーグ2位と好調な古巣ヤクルトについて、「なぜ強いのか…徹底分析」と表して理由を語った。

シーズン前の予想は大方の評論家が「最下位予想」。同氏も最下位予想とあり、まずは複雑な表情を浮かべ「Aクラスの可能性もありながら、若い選手の活躍が“たら、れば”というのがあって…」とうろたえた。それでも「あれだけ最下位予想なら、“この野郎”ってなるよね」と続けた。

そして、「サヨナラ勝ちしたときに、監督、コーチが輪になって喜んでいる」とチームの勢いを感じ、「（守護神に）キハダを使う判断が素晴らしい」と投手目線で説明。その上で「接戦を勝っている。それに12日の8回に（新人の）増居投手を起用した。俺だったらちゅうちょする」と池山隆寛新監督の大胆さも好調につながっていると分析した。

打者では「増田の存在も大きい」と増田珠外野手のここまでを評価。ここからの戦いについて「あと1カ月は落ちてこない感じ」とした上で、「みんなが状態がいいというのは難しいので、やっぱり“日替わりヒーロー”ですね」と見据えた。

長岡秀樹内野手が、チームを鼓舞していることも評価。「ちょっと（チームが）落ち込んできたときに、誰がキーになるのか見ていきましょう」と締めた。

最後は、チャンネルアシスタントの山本萩子（フリーアナウンサー）が「こんな話題ができるのって、幸せです」と声をはずませ、同氏が「こんなウキウキトークみたいな感じで、これが続きますように」と笑顔を見せて番組は終了した。