アマチュアボクシングで４９戦全勝（３３ＲＳＣ）を誇り、世界ユース、全日本選手権など９冠を達成した「ザ・キング」藤木勇我（１８）＝大橋＝が１３日、東京・後楽園ホールでプロテストを受験し、Ｂ級（６回戦）で合格した。所属ジム主催興行内で、日本ユース・ライト級王者の「ザ・プリンス」橋本舞孔（むく、２１）＝ＤＡＮＧＡＮ、７勝３ＫＯ１敗２分け＝と３分３回の公開スパーリングを行った後、シャドーボクシングも披露した。

藤木は６月１０日に後楽園ホールで開催される「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５７」でプロデビュー戦に臨み、５９・９キロ契約６回戦でＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級１５位ウィラ・ミカム（２８）＝タイ＝と対戦することもこの日、発表された。

興行のセミファイナル前に行われた公開スパーリングで、藤木は身長１７８センチのサウスポー・橋本と拳を交えた。遠い距離から右ボディーストレートを伸ばし、低い姿勢からプレスをかけて強烈な左ボディーアッパーをめり込ませた。２回には相手の左を外してカウンターの右ストレートを顔面にクリーンヒット。プロ１０戦のキャリアを持つ現役ユース王者と、互角以上の内容を見せた。

それでも、スパーリングを終えた藤木は「いや、全然こんなもんじゃないんで」と第一声。自己採点は「１００点満点の５点」と激辛だった。「テストとはいえ、プロの舞台は初めてだったので、きれいなボクシング、隙のないボクシングをお見せしたかったんですけど、まだまだです」。相手は日本８位、ＷＢＯアジアパシフィック１０位のランカーだったが「スパーリングではもっと上のクラスの方とやってるし、自分が目指しているのはそこじゃないんで。判定では圧倒だったかもしれないですけど、もっとできる場面もあった。全然自分のスタイルが出せていなかった」と悔やんだ。所属ジムの大橋秀行会長（６１）も「まだまだ。いつものスパーリングに比べたら１０％ぐらい」と辛口評価だった。

テスト合格は、メインイベントの世界戦開始前にリング上で発表された。対戦相手のミカムは、昨年９月にＷＢＯアジアパシフィック・ライト級王者・宇津木秀（ワタナベ）にも挑戦（２回ＴＫＯ負け）。戦績は２１勝（１３ＫＯ）２敗と、キャリアも豊富だ。

藤木は「デビュー戦なのでいろいろ試して、自分のスタイルをお客さんに見せられたら」と話し、プロボクサーとしての将来を見据え「誰もが認めてくれるような強い、うまいボクサーになって、世界チャンピオンになりたい」と目を輝かせた。

一方、公開スパーリングの相手を務めた橋本は「遠い距離からのボディーストレートとかがすごい見づらくて、そこに意識を持っていかれて同じ軌道からの上のストレートとかをもらうのがすごい怖かった。モーションがなくて、ジャブと右アッパーもすごく見づらかったです。２回の右カウンターも、試合でもらったら危ないなと感じた」と藤木の印象を語った。将来的には、試合のリングで拳を交える可能性もある。「その時は、もう（対戦が）決まれば倒すつもりでやります」と力強く語った。（勝田 成紀）

◆藤木 勇我（ふじき・ゆうが）２００７年１２月２５日、大阪市生まれ。１８歳。元プロボクサーの父・直樹さんの影響で、兄・勇利（現東農大２年）とともに小学１年からボクシングを始める。興国高で計６度出場した高校全国大会（選抜、総体、国体）を全制覇。２３年にアジアジュニア選手権（アジアユース）、２４年にＵ―１９世界選手権（世界ユース）、２５年に全日本選手権を制し、アマ９冠を達成。好きなボクサーは元４世界４階級制覇王者・ローマン・ゴンサレス。座右の銘は「楽な道より楽しい未知を」。身長・リーチともに１７０センチの右ボクサーファイター。