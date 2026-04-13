7500万ユーロの移籍金も高くなかった？ バイエルンで躍動するL・ディアスに指揮官コンパニも脱帽「獲得したクラブを称賛するしかない」
昨夏にバイエルンがリヴァプールからFWルイス・ディアスを7500万ユーロの移籍金で獲得した時、移籍金が高すぎるのではとの声もあった。しかし、この補強は大正解だったようだ。
ディアスは国内リーグで15ゴール11アシストを記録し、チャンピオンズリーグでも5ゴール3アシストと大活躍。バイエルンは先週行われたCL準々決勝1stレグでレアル・マドリードを敵地で2-1と撃破したが、そこでもディアスは巧みな抜け出しから先制点を奪っている。
「彼はチームに多くのものをもたらしてくれる。ドリブルも上手いし、チャンスメイクもフィニッシュにも絡める。しかし何より彼を特別な存在にしているのは、そのメンタリティだ。彼は難しいゲームでこそ脅威となり、チームに多くのエネルギーをもたらしてくれる。彼のような選手を獲得したクラブを称賛するしかないね。彼はチームにとって素晴らしい選手だ」
リーグ戦でいきなりの二桁得点&二桁アシストは見事で、ハリー・ケイン、マイケル・オリーセらとの攻撃は手がつけられない。攻守に走り回る運動量も抜群で、コンパニにとって理想的な左ウイングだ。