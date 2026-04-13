ルーニーが現役時代に最もビックリした選手は カカーを支えた何でも出来る超万能MF「これまで対戦した中でも最高の個人パフォーマンスだった」
マンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した元イングランド代表FWウェイン・ルーニーには、これまで対戦してきた中で忘れられないチームが1つあるという。
それが2006-07シーズンのチャンピオンズリーグ準決勝で戦ったミランだ。当時のCLを制したのはミランで、マンUは準決勝で2戦合計3-5で敗れている。
中でもルーニーが驚いたのが、ミランの中盤をまとめる存在だったクラレンス・セードルフだ。ルーニーも何でもこなす万能選手だったが、セードルフも弱点の少ないMFだった。
当時のミランは決勝でリヴァプールを撃破し、欧州の頂点に立っている。2007年はカカーがバロンドールに輝いていて、オールド・トラッフォードでの1stレグで2ゴールを奪ったカカーのパフォーマンスはキャリア最高の輝きだったとも言える。当時のカカーを覚えているサッカーファンは多いはずで、あの頃のミランの主役はカカーだった。
セードルフはその相棒的ポジションだったが、ルーニーはセードルフの完成されたパフォーマンスの方に驚かされたようだ。