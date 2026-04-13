マンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した元イングランド代表FWウェイン・ルーニーには、これまで対戦してきた中で忘れられないチームが1つあるという。



それが2006-07シーズンのチャンピオンズリーグ準決勝で戦ったミランだ。当時のCLを制したのはミランで、マンUは準決勝で2戦合計3-5で敗れている。



中でもルーニーが驚いたのが、ミランの中盤をまとめる存在だったクラレンス・セードルフだ。ルーニーも何でもこなす万能選手だったが、セードルフも弱点の少ないMFだった。





「あの当時のミランを見てよ。ガットゥーゾ、カフー、マルディーニ、ネスタ、セードルフ、シェフチェンコ、カカー。本当に素晴らしいチームだった。試合（2ndレグ）は0-3で負けたが、今でもあれは私が対戦した中で最高のチームパフォーマンスの1つだった。子供の頃から見ていた選手もいたし、彼らは素晴らしかったね。中でもセードルフだ。彼のパフォーマンスはこれまで対戦した中でも最高の個人パフォーマンスだったと思う。彼は私と同じくらいの身長だが、強靭でスピードもあって両足を使うのが上手い」（『The Wayne Rooney Show』より）。当時のミランは決勝でリヴァプールを撃破し、欧州の頂点に立っている。2007年はカカーがバロンドールに輝いていて、オールド・トラッフォードでの1stレグで2ゴールを奪ったカカーのパフォーマンスはキャリア最高の輝きだったとも言える。当時のカカーを覚えているサッカーファンは多いはずで、あの頃のミランの主役はカカーだった。セードルフはその相棒的ポジションだったが、ルーニーはセードルフの完成されたパフォーマンスの方に驚かされたようだ。