東京スカパラダイスオーケストラの北原雅彦さんについて13日、バンドから卒業することが公式サイトで発表されました。

現在は9人で活動するスカバンドの東京スカパラダイスオーケストラ。北原さんはトロンボーンを担当しています。

公式サイトでは、「この度、トロンボーン北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため

26年5⽉12⽇（火）billboard classics Symphonic Tour 2026＠東京国際フォーラム ホールAの公演をもって、東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することとなりました」と発表。

北原さんについて、「これまで北原雅彦はスカパラの活動に真摯に向き合い、数多くの作品やライブを通して、バンドに多くのものを残してくれました。その功績とこれまでの歩みにスタッフ一同、感謝の念に堪えません」とつづられ、「北原雅彦は今後も音楽活動を継続してまいります。これからの歩みについては、改めて皆さまにお伝えしていく予定です」としています。

■北原雅彦さんコメント【全文】

この度、私北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため

2026年5月12日の公演を最後に

東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了する事になりました。

1988年9月にスカパラに出会って 38年！

長きにわたり支えてくださったファンの皆様、

そして共に音楽を創ってきたメンバー、スタッフの皆様

ありがとうございました。

2026年4月13日

北原 雅彦

■東京スカパラダイスオーケストラ メンバーコメント【全文】

いつも東京スカパラダイスオーケストラを応援してくださっている皆さまへ。

この度、トロンボーンの北原雅彦が東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することになりました。

⻑い年月を共に過ごしてきた仲間であり、本人の決断を尊重したいと思っています。

北原雅彦が東京スカパラダイスオーケストラに残した⾳楽や情熱は、

これからも私たちの中に⽣き続けます。

大切にしていきます。

東京スカパラダイスオーケストラは、これから前に進んで行きます。

北原雅彦も、前に進んでいきます。

これからも北原雅彦を応援して下さい。

自分たちを応援して下さっている方々には、

不安や⼾惑いを感じさせてしまうこともあるかもしれませんが、

今後の活動を通して、皆でしっかりと向き合っていきたいと思っています。

自分たちはこれからも、精一杯東京スカパラダイスオーケストラの⾳楽を届け続けていきます。

引き続き応援して頂けたら、嬉しいです。

2026年4月13日東京スカパラダイスオーケストラメンバー一同