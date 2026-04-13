１２日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に中村俊介が出演。占い師の星ひとみさんが中村を占った。

星さんは中村の恋愛運を「５パーセントしか入ってません。なんでかっていうと、自分ではね『俺は本当に普通の人だ』って思ってらっしゃると思います。占いで見ると、宇宙人の星を持ってます」「感覚がずれてる、宇宙人だから。女の子の扱い苦手です。自分ではできてると思ってるんですけど、女心を察する能力２パーセントです」と占った。

これに対し中村は「モテないねそれは！」と反応。結婚願望を聞かれると「なくはないんですよ」と答え、「婚期をだいぶ逃して５０まで来ちゃって。逆に結婚した方がいいのか、このままを貫いた方がいいのか」と話すと、星さんは共演している女優の木南晴夏との相性が「めちゃくちゃ良い」と語った。

続けて「もし、もしだよ。（木南が）ご結婚されてなくて１０年前くらいに会ってたらご結婚されてるくらい相性良い」と明かした。「もう一人あといて、水野美紀さん」とスタジオにいる水野を名指し。中村と同じ“宇宙人の星”を持つ唐橋充が旦那の水野は「宇宙人担当じゃないの！」とツッコんだ。