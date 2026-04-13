俳優でモデルの杏さん（39）が、約9年ぶりとなるエッセーを発売し、12日に行われた刊行記念イベントに登場。仕事や3人の子どもの子育てなど、多忙な日々の中での執筆を振り返りました。

現在、日本とフランス・パリの二拠点で活動している杏さん。今回、子連れ旅の楽しさと大変さを描いた『杏のとことこパリ子連れ旅』（ポプラ社）と、フランスと日本の二拠点生活をつづった『杏のパリ細うで繁盛記』（新潮社）を、2冊同時に発売しました。

杏さんは、執筆当時について「（2冊のエッセーを書くことは）やはりボリュームもたくさんありましたし、どちらも当時日記を書いていたんですけれども、その日記を読み返したりしながら作ってまいりました」と振り返りました。

■仕事と3人の子どもを育てながらの執筆

仕事や子育てなど多忙な日々を送る杏さんは、エッセーを書く時間の確保が難しかったそうで「書く時間って、何かの合間とかにはなかなかできなかったり、本当に1人きりの時間にならないと書けないので、だいたい子どもたちが寝た後の夜遅くに書いていたものが多いです」とコメント。

そのため、執筆場所について「自分の机がちゃんとあるはずなんですが、なぜか台所で書くことが多かったですね」と笑顔で明かしました。

（4月13日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）