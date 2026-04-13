HillValleyとVANILLABEANSの初コラボ♡カカオ香るポップコーン登場

チョコレート好きもポップコーン好きも注目♡HillValleyとVANILLABEANSが初コラボし、特別なポップコーンが登場しました。クラフトチョコレートの技術とグルメポップコーンの美味しさを掛け合わせた、ここでしか味わえない一品。カカオの奥深い風味を楽しめる、大人のための新感覚スイーツをチェックしてみてください♪

カカオが主役の新ポップコーン♡

今回登場した「カカオニブ」は1,000円（税込）。

VANILLABEANSの工房で自家焙煎したカカオニブを使用し、自家製ココアパウダーを練り込んだココアキャンディで包み込んだ特別なポップコーンです。

噛むほどにカカオの香りが広がり、ほろ苦さと甘さのバランスが絶妙な味わいを楽しめます。

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こだわりの製法と味わい

カカオニブの奥深い苦みを引き立てるのは、香り高いココアの風味。

クラフトチョコレート専門店ならではの丁寧な焙煎と、HillValleyのポップコーン製法が融合し、軽やかな食感と濃厚な風味を両立しています。

シンプルながらも贅沢な素材使いで、大人のスイーツとして楽しめる一品です。

販売情報をチェック

販売期間はオンラインショップが2026年4月16日（木）午前10時～6月18日（木）午前10時、実店舗は4月16日（木）～6月17日（水）。

販売場所はVANILLABEANS各店舗やHillValley直営店、公式オンラインショップなど。順次各ECサイトでも取り扱い予定です。

※いずれも数量限定、無くなり次第終了

贅沢なひとときを楽しむ

HillValleyとVANILLABEANSのコラボポップコーンは、カカオの魅力を新しい形で味わえる特別なスイーツ♡軽やかでありながら深みのある味わいは、ご褒美タイムやギフトにもぴったりです。

数量限定のため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪