アイドルグループ・櫻坂46が11、12日の2日間にわたって東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で単独ライブを開催。坂道シリーズ初となる国立競技場で開催し、2日間で計14万人（主催者発表）を動員しました。

欅坂46から櫻坂46に改名してから、5周年という大きな節目を迎えたタイミングに行われた『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』。12日の公演では、開演前の影アナをキャプテンの松田里奈さん（26）と、前日公演で副キャプテン就任が発表された山粼天さん（20）が担当し「Buddies（ファンネーム）の皆さん、声出す準備できてるのかーっ！ 国立、盛り上がっていくぞーっ！」と客席を盛り上げました。そして、本ライブにて初披露となった最新シングル『The growing up train』からスタート。

■森田ひかる 涙ながらにMCで思いを語る

ライブ内では2ndアルバムのタイトル曲『Addiction』のパフォーマンスを新演出で披露。会場上空に光を放つドローンが『ADDICTION』の文字を作る演出から始まり、これまで2期生、3期生による全員楽曲ではあったところを、本ライブから4期生を含む全メンバーでの披露となりました。

さらに、最後の曲に入る前のMCでは、センターを務めた森田ひかるさん（24）が櫻坂46としてのファーストシングル『Nobody's fault』について「この国立が決まったときから、今のメンバー全員で『Nobody's fault』をできたらいいなと思っていました。5年前、どういうグループになっていくかわからないタイミングに、2つの道があったと思うんです。全部壊してしまうこともできたけど、今日この景色を見た時に初めて再生を選んでよかったなと思いました」と涙ながらにコメント。

■キャプテン・松田里奈「櫻坂46は夢をひとつに選びません」

2日間にわたるライブのエンディングは『櫻坂の詩』。曲中で、キャプテンの松田さんは「櫻坂46は夢をひとつに選びません。私は欲張りでいたいと思っています。メンバーの夢とBuddiesの夢を叶（かな）えられるグループでありたいです。そして、Buddiesに『櫻坂46と出会えてよかった』と思ってもらいたいです。たくさんのアイドルがいる中で、私たち櫻坂46に出会ってくれて、そして好きになってくれたことを奇跡だと思っています」と熱く語りました。

■初めてのアジアツアー開催を発表

さらに「櫻坂46を応援していることを誇りに思ってもらえるように、絶対に皆さんを幸せにします。6年目の櫻坂46もどうぞよろしくお願いします！」と宣言して、ライブを締めくくりました。

さらにライブのエンディングでは坂道グループとしては“初”となる両A面シングル『Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?』を6月10日に発売することをサプライズで発表。加えて、7月から始まる6都市12公演にわたる全国アリーナツアーの開催や11月14日、15日に千葉・ZOZOマリンスタジアムでの『6th YEAR ANNIVERSARY LIVE』開催、2027年に初のアジアツアー実施という情報も解禁されました。