62歳・金融資産8740万円女性「パンや食料品が10％割引。魔法のカードを手に入れたような気分」贈り物にも使える株主優待銘柄は？
現在上場企業の1400社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、夫（63歳）
居住地：大阪府
雇用形態：専業主婦
世帯年収：本人0円、配偶者500万円
金融資産：現預金1500万円、リスク資産7240万円
▼リスク資産内訳
・投資信託：3000万円
・日本株：1600万円
・個人向け国債：1700万円
・社債：500万円
・米国株：400万円
・米国MMF：40万円
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、「高島屋＜8233＞」だそう。
高島屋各店の割引対象商品が「10％割引きになる株主優待カードが目当て」で購入を決めたといいます。
初めて優待商品を受け取った時は「魔法のカードを手に入れたような気分になりました」とのこと。
「保有年数は4年で、冠婚葬祭の贈答品や日常の食料品の購入」に主に利用しているとのことで、「お気に入りのパン屋の商品や食料品も10％割引される」点で買ってよかったとあります。
そのほかに優待カードがもらえるドトール・日レスホールディングス＜3087＞は「ドトールのコーヒーが夫のお気に入り」のため家族に喜んでもらえたといいます。
株主優待の魅力について「特別感がある。家族とのコミュニケーションのきっかけになる」と語る投稿者。
いっぽうで、「売却タイミングを逃しそう」と今後の運用には注意が必要と感じているそう。
今後は株主優待として自社商品のセットがもらえるライオン＜4912＞の購入も考えているとのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
回答者プロフィール年齢性別：62歳女性
同居家族構成：本人、夫（63歳）
居住地：大阪府
雇用形態：専業主婦
世帯年収：本人0円、配偶者500万円
金融資産：現預金1500万円、リスク資産7240万円
・投資信託：3000万円
・日本株：1600万円
・個人向け国債：1700万円
・社債：500万円
・米国株：400万円
・米国MMF：40万円
「おすすめ優待銘柄は高島屋」投資歴は「17年」、投資信託と日本株を中心に運用しているという60代の投稿者女性。
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、「高島屋＜8233＞」だそう。
高島屋各店の割引対象商品が「10％割引きになる株主優待カードが目当て」で購入を決めたといいます。
初めて優待商品を受け取った時は「魔法のカードを手に入れたような気分になりました」とのこと。
「保有年数は4年で、冠婚葬祭の贈答品や日常の食料品の購入」に主に利用しているとのことで、「お気に入りのパン屋の商品や食料品も10％割引される」点で買ってよかったとあります。
「株主優待の魅力は特別感」優待の内容で重視しているポイントは「日用品の購入や趣味」に使えることだそう。
そのほかに優待カードがもらえるドトール・日レスホールディングス＜3087＞は「ドトールのコーヒーが夫のお気に入り」のため家族に喜んでもらえたといいます。
株主優待の魅力について「特別感がある。家族とのコミュニケーションのきっかけになる」と語る投稿者。
いっぽうで、「売却タイミングを逃しそう」と今後の運用には注意が必要と感じているそう。
今後は株主優待として自社商品のセットがもらえるライオン＜4912＞の購入も考えているとのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)