ドル円のピボットは１５９．６７円付近＝ＮＹ為替
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ピボット分析 東京時間（21:40現在）
ドル円
現値159.80 高値159.86 安値159.35
160.50 ハイブレイク
160.18 抵抗2
159.99 抵抗1
159.67 ピボット
159.48 支持1
159.16 支持2
158.97 ローブレイク
ユーロ円
現値186.75 高値186.85 安値185.89
188.06 ハイブレイク
187.46 抵抗2
187.10 抵抗1
186.50 ピボット
186.14 支持1
185.54 支持2
185.18 ローブレイク
ポンド円
現値214.53 高値214.70 安値213.67
215.96 ハイブレイク
215.33 抵抗2
214.93 抵抗1
214.30 ピボット
213.90 支持1
213.27 支持2
212.87 ローブレイク
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ドル円
現値159.80 高値159.86 安値159.35
160.50 ハイブレイク
160.18 抵抗2
159.99 抵抗1
159.67 ピボット
159.48 支持1
159.16 支持2
158.97 ローブレイク
ユーロ円
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188.06 ハイブレイク
187.46 抵抗2
187.10 抵抗1
186.50 ピボット
186.14 支持1
185.54 支持2
185.18 ローブレイク
ポンド円
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215.96 ハイブレイク
215.33 抵抗2
214.93 抵抗1
214.30 ピボット
213.90 支持1
213.27 支持2
212.87 ローブレイク