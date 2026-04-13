元巨人監督の堀内恒夫さん（78）が13日、自身のブログを更新。開幕前の下馬評を覆して快進撃を続けるヤクルトについてつづった。

まずは、前日12日のヤクルト戦（東京D）で高梨に7回1死まで完全投球を許した巨人打線について「高梨くんの捕っちゃ投げ捕っちゃ投げの早いテンポに巨人のバッターが立ち遅れ」と書き始め、「きちんと構える前に投げ始めるから考える余裕もないだろうに。俺『タイムかけて自分のペースにしなきゃ』ってテレビの前で思わず声が出た（笑）なんか、ヤクルトの攻撃ばっかり見ていたような気がするよ（笑）」と苦笑いまじりにつづった堀内さん。

続けて、開幕前に解説者から圧倒的な最下位予想をされていたヤクルトがここまで首位争いをしていることについて尋ねるブログ読者の質問に答えた。

「ヤクルトは記憶に新しいところで言えば高津監督の時に最下位から優勝をしたことがあるよね」とした上で「監督や選手が変わることが大きいと思うよ。昨日もテレビでヤクルトベンチの池山監督の様子が映し出されてたけど嬉（うれ）しそうに楽しそうにやってるじゃない。それが選手にもいい影響を与えているんじゃないのかな」とつづった。

現役時代に「ブンブン丸」の愛称で呼ばれたスター選手だった池山隆寛新監督（60）。

開幕から送りバントのサインをほとんど出さないことも話題になったが、12日の巨人戦では3回無死一、二塁の場面で3番・古賀が犠打を決めると、ベンチで満面に笑みを浮かべ、右腕を高々と突き上げてド派手なガッツポーズ。選手を信頼し、指揮官自らがベンチで野球を楽しんでいる様子がファンからも好意的に受け入れられている。

「若い選手が失敗を恐れず一生懸命やる気になってプレーしているように見える。池山監督が失敗しても『大丈夫、大丈夫』とか言っているんじゃないのかね。打てなかったら普通首を垂れて帰ってくるけどそれもないしね（笑）」と堀内さんもヤクルトの雰囲気の良さを感じ取っている様子だ。

「阪神が強いからなんとも言えないけど台風の目になってくれるのではないのかな。解説者の予想のほとんどがヤクルト最下位だったからこうなるとリーグが活気づくよ。ぜひ、かき回してほしいよね」としつつ、「もちろん、巨人にも期待してますよ」と愛する古巣にもエールを送っていた。