高レベル放射性廃棄物（核のゴミ）の最終処分地の選定を巡り、東京都小笠原村の渋谷正昭村長は１３日夜に記者会見を開き、国が同村の南鳥島で実施を申し入れた「文献調査」について、「国が実施するのであれば、その判断を受け入れる」と表明した。

文献調査は選定の第１段階で、２年ほどで地質図や論文などを分析する。北海道寿都（すっつ）町、神恵内（かもえない）村、佐賀県玄海町に次いで全国４例目で、地元の要請によらずに国が主導する事例としては初となる。

日本最東端の南鳥島は、東京都心から南東に約１９５０キロ・メートルの位置にあり、村役場がある父島からも約１２００キロ・メートル離れる。島全体（１・５平方キロ・メートル）が国有地で、自衛隊員ら約３０人以外の住民はいない。

最終処分地は文献調査以降、「概要調査」や「精密調査」を経て決まり、計２０年程度かかるという。北海道や佐賀県の知事は概要調査に否定的な考えを示し、選定作業は停滞していた。

村の意向を受け、国などは今後、文献調査に向けた準備作業に着手する。渋谷村長はこの日の住民説明会で「（処分地の）建設を許容するものではない」と強調。国に「他の候補地の選択肢を増やすべきだ」と求めた上で、南鳥島での調査を通じて「処分について国民の理解や議論が広がることを期待する」と語った。

◆高レベル放射性廃棄物（核のゴミ）＝原子力発電所の使用済み核燃料から、ウランやプルトニウムを回収した後に残る廃液を、ガラスと溶かし合わせてステンレス容器の中で固めた「ガラス固化体」などを指す。放射線量が高く、最終処分法に基づき、地下３００メートルより深い岩盤に埋めて管理する必要がある。