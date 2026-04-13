歌手・俳優のジュディ・オングさん（76）が12日、都内でコンサート『Glamorous Jazz Night』を開催。開演前に取材に応じ、大ヒット曲『魅せられて』の衣装に隠されたエピソードを明かしました。

2026年で歌手生活60周年を迎え、10月には5000人を動員予定のコンサートを開催予定のジュディ・オングさん。この日のライブでは15曲を披露し、1979年にリリースした大ヒット曲『魅せられて』を歌うと客席からは大歓声が上がりました。

■「映像が間に合わなかった」 『魅せられて』の衣装秘話

衣装も特徴的な『魅せられて』ですが、ジュディ・オングさんは「最初に『魅せられて』を歌ったときは、スクリーンドレスにしたかった。ここ（衣装）にエーゲ海を映したかった。歌のテーマがエーゲ海です。手を広げたらここ（衣装）にエーゲ海の波が来る中で、（歌詞で表現されている）“エーゲから風は来る”ってなりたかったんですよ」と、当初の構想を明かしました。

それが実現しなかった理由については「本番になったら映像が間に合わなかった」と話し、「（衣装が）半透明だから、“じゃあ後ろからライトを（当てよう）”って言ったら、それが『魅せられて』の定番になったんです」と裏側を語りました。

また、後ろからライトで照らされるという演出上、映るシルエットにも気をつけているそうで「いつまでたっても心配しなきゃいけなくて、ピラティスに行ったり、ジムに行ったり、結構大変でございます」と苦労を明かしました。