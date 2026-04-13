前川優希が、活動10周年を記念し、1stアルバム『ENcall』を7月15日にキングレコードよりリリースでメジャーデビューすることを発表した。

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本情報は、4月13日に東京 SHIBUYA PLEASURE PLEASUREで行われた毎年春の恒例イベント『TALK EVENT 2026 ～TOKEN～』にて発表されたもの。本アルバムは、これまでツアータイトルとして掲げてきた楽曲を軸に構成され、ライブとともに積み重ねてきた軌跡を凝縮した全15曲を収録。過去から現在、そしてその先への意志を刻んだ一枚となっている。

また、2026年7月19日の福岡公演を皮切りに、名古屋、仙台、大阪、東京を巡る全国ツアーの開催も発表。前川はステージ上から「今までオリジナル曲でライブツアーをさせていただいてきて、そのこと自体が稀なことと思います。それは届けられる「あなた」がいてくれたということで本当に感謝の一言に尽きます。いつかの未来には、CDだったり手に取れる形があったらいいなとおっしゃってくださる方々もいて、僕もいつか出来たらいいなと思っていました。今回、アルバムリリース、それを引っ提げてのツアーを開催出来るのは、俳優冥利としても一人の人間としてありがたいことだと思っています。あなたに会えるのを楽しみにしています！」とコメントし、ファンとともに喜びを分かち合った。

（文=リアルサウンド編集部）