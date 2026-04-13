勝ち点6差でアーセナルとの大一番へ…消化試合1試合少ないマンC、ペップ「決定的な一戦になる」
プレミアリーグで首位を走るアーセナルにジワリと詰め寄っているマンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督は、週末の直接対決はタイトル争いの「決定的な一戦」になることを強調した。
11日に開催されたプレミアリーグ第32節でアーセナルがボーンマスに1-2で敗れると、翌日に行われた一戦でマンチェスター・CはDFニコ・オライリー、DFマーク・グエヒ、FWジェレミ・ドクの得点でチェルシーを3-0で撃破。この結果、1試合消化が少ないマンチェスター・Cがアーセナルに勝ち点6差に詰め寄ることとなった。
そして、19日のプレミアリーグ第33節でマンチェスター・Cはアーセナルをホームに迎え、直接対決に挑むこととなる。両チームは3月22日のカラバオ杯決勝で対戦し、マンチェスター・Cがオライリーの2得点で2-0の完封勝利。さらに、その後はFA杯準々決勝でリバプールを4-0で下し、そしてチェルシー戦でも快勝と好調を維持している。
グアルディオラ監督は「ここ3試合はうまくいったけど、ここまでのところ、イングランドで最高のチームはアーセナルだし、ヨーロッパで最高のチームもアーセナルだ。それは数字が物語っているし、彼らが示してきた安定感がある」と首位チームに敬意を表しつつ、「だが、来週の日曜日には決定的な一戦が待っている。今週はしっかりと準備をするつもりだ」と大一番に向けて気を引き締め直している。
「彼らはカラバオ杯決勝を分析して戦術を調整してくるだろう。我々も選手たちとともに、最高のパフォーマンスを発揮できるようにやらなければならないことも理解している。チームの真価はプレーの質で決まる。チームとしてプレーの質を追求し続けなければならない。なぜなら、それが勝つための唯一の道だからだ」
11日に開催されたプレミアリーグ第32節でアーセナルがボーンマスに1-2で敗れると、翌日に行われた一戦でマンチェスター・CはDFニコ・オライリー、DFマーク・グエヒ、FWジェレミ・ドクの得点でチェルシーを3-0で撃破。この結果、1試合消化が少ないマンチェスター・Cがアーセナルに勝ち点6差に詰め寄ることとなった。
グアルディオラ監督は「ここ3試合はうまくいったけど、ここまでのところ、イングランドで最高のチームはアーセナルだし、ヨーロッパで最高のチームもアーセナルだ。それは数字が物語っているし、彼らが示してきた安定感がある」と首位チームに敬意を表しつつ、「だが、来週の日曜日には決定的な一戦が待っている。今週はしっかりと準備をするつもりだ」と大一番に向けて気を引き締め直している。
「彼らはカラバオ杯決勝を分析して戦術を調整してくるだろう。我々も選手たちとともに、最高のパフォーマンスを発揮できるようにやらなければならないことも理解している。チームの真価はプレーの質で決まる。チームとしてプレーの質を追求し続けなければならない。なぜなら、それが勝つための唯一の道だからだ」