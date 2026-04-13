衝撃のラボーナミドル弾に反響「CBがそんなことするなんて…信じられない」「見るたびに素晴らしく感じる」
モロッコのマグリブ・フェズに所属するDFドリス・エル・ジャブリが驚きのミドルシュートを叩き込んだ。
12日に開催されたマグリブ・フェズ対ウィダードACの一戦。スコアレスのまま試合は終盤を迎えると、後半35分にスーパーゴールが生まれる。
味方からのバックパスをPA外で呼び込んだエル・ジャブリがボールをコントロールすると、なんとラボーナでミドルシュートを狙う。そして、ボールは勢い良く飛び出すと、GKに触れられることなくゴールネットを揺らし、決勝点となるゴールが生まれた。
スーパーゴールを叩き込んだエル・シャブリは歓喜の疾走。チームメイトもすぐさまエル・シャブリへと近寄って喜びを分かち合い、相手選手は頭を抱えて呆然とするしかなかった。
今シーズン屈指のゴールと紹介した英紙『ザ・サン』は「ラボーナでPA外からゴールするのは、とんでもないこと」とコメント。このシュートは瞬く間に話題となり、SNS上では「皆さん、プスカシュ賞受賞者です」「CBがそんなことするなんて…信じられない」「今季のベストゴールではなく、ここ10年間で最高のゴール」「20回は見たけど、見るたびに素晴らしく感じる」など、称賛の声が挙がっている。
12日に開催されたマグリブ・フェズ対ウィダードACの一戦。スコアレスのまま試合は終盤を迎えると、後半35分にスーパーゴールが生まれる。
味方からのバックパスをPA外で呼び込んだエル・ジャブリがボールをコントロールすると、なんとラボーナでミドルシュートを狙う。そして、ボールは勢い良く飛び出すと、GKに触れられることなくゴールネットを揺らし、決勝点となるゴールが生まれた。
今シーズン屈指のゴールと紹介した英紙『ザ・サン』は「ラボーナでPA外からゴールするのは、とんでもないこと」とコメント。このシュートは瞬く間に話題となり、SNS上では「皆さん、プスカシュ賞受賞者です」「CBがそんなことするなんて…信じられない」「今季のベストゴールではなく、ここ10年間で最高のゴール」「20回は見たけど、見るたびに素晴らしく感じる」など、称賛の声が挙がっている。
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