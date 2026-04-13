【国際親善試合】アメリカ代表 2−1 日本女子代表（日本時間4月12日／PayPalパーク）

【映像】「髪の毛」に気を取られたアメリカDF

なでしこジャパンが意地を見せたゴールシーンの裏で、思わぬ珍事が発生していた。世界屈指のDFが見せた“まさかの行動”に、レジェンド解説者も思わずツッコミを入れている。

日本時間4月12日、なでしこジャパンはアメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。3月にAFC女子アジアカップ優勝に導いたニルス・ニールセン監督が4月2日に電撃退任となり、狩野倫久監督代行の指揮下で迎えたパリ五輪金メダリストとのアウェー3連戦の1試合目は、1−2で黒星となった。

日本は2点ビハインドで迎えた61分に一矢報いるゴールを奪う。中盤でMF林穂之香がボールを持ち運んで右サイドにパスを送ると、FW浜野まいかがボックス外からダイレクトでクロス。これはアメリカのDFエミリー・フォックスにクリアされたものの、ゴール前まで走り込んでいた林が頭で前に送ると、最後は待ち構えていたFW植木理子がヘディングで押し込んだ。

日本の見事な得点だったが、リプレイ映像で確認するとフォックスに異変が起きていた。クロスをヘディングでクリアした直後、なぜか自身の髪の毛を触りながら完全に足を止めていたのだ。ヘアゴムがずれたのか、髪の毛が絡まったのかは不明だが、明らかにプレーへの関与を止め、植木がへディングした際も両手で髪の毛を触りながら見つめるだけだった。そのままスライドして植木のマークに付いていれば、失点を回避できた可能性もあった場面だった。

アーセナルに所属する世界屈指のSB

このまさかの異変に、ABEMAで解説を務めた大野忍さん（2011年W杯優勝の元なでしこジャパンFW）も「髪の毛なんかいじってるから」と、失点直前に気を抜いた相手DFへ鋭いツッコミを入れていた。

それこそ大野さんもかつてプレーしたイングランドの強豪アーセナルに所属するフォックスは、2024年のパリ五輪優勝メンバーであり、2024-2025シーズンには女子チャンピオンズリーグと女子イングランドリーグの双方でベスト11に輝いている世界屈指の右サイドバックだ。しかし、この場面に限っては一瞬の隙を見せ、集中力を欠いてしまっていた。

なでしこジャパンとアメリカとの連戦はまだ続く。第2戦は日本時間4月15日の11時から、第3戦は同4月18日の10時からキックオフ予定となっている。

（ABEMA／なでしこジャパン）

