女優の綾瀬はるかが１３日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７ 綾瀬はるか大号泣！同級生＆共演者が語る“ラブレターＳＰ”」（月曜・午後９時）に出演。中学時代のバスケットボール部の親友の言葉に驚く一幕があった。

この日、「クイズ！私のこと覚えてますか？」の企画に名前を伏せ、洋服も普段着ないようなデザインのものを着用して登場の利重弓子さんは広島市の中学時代、バスケットボール部でともに汗を流した仲だった。

当時の綾瀬について「本当に足が速くて。先生の言うことをすぐに吸収してスタメンで出てました。センターで憧れてました」と振り返った利重さん。

久しぶりの再会で自身について「今もまったく変わらなくて、明るくて、優しくて、本当にみんなに愛されるキャラクターです。もちろん、天然です」と言われると、苦笑した綾瀬。

この日はもう１人、バスケ部時代の親友・向井奈美さんもサプライズ出演。「綾瀬さんは学校のマドンナ的存在だった？」と聞かれた向井さんは「むちゃくちゃモテてたんですけど、多分、彼女は告白されたことがないんですよ」と回顧。

「と言うのが、男子の中に告白してはいけない同盟というのがあって…。ほとんどの男子が好きなんで、告白して誰かが彼氏になるとか、あいつ、何考えてるんや？って感じになるから、告白しちゃいけないってのがあった」と続けた向井さんは「女子の中にも綾瀬とあんまり仲良くするのはって（嫉妬が）あって、（親友の）私はめちゃくちゃ嫌われてました、女子から。先輩からも同級生からも」と続けていた。

ＭＣの上田晋也に「告白しちゃいけない同盟があったって知ってた？」と聞かれた綾瀬は「知らなかったです」と答えていた。