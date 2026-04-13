俳優の志尊淳さん（31）が主演の日本テレビ系新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分から放送）。苦労したという韓国語での演技について明かしました。

12日に放送がスタートした新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』は、日本と韓国の国の壁を越えた純愛ラブストーリー。志尊さんは、幼い頃に日本人の両親を亡くし、韓国有数の財閥の養子となったキム・ミンソクを演じています。

今回のドラマは、韓国でも撮影が行われたそうで志尊さんは「漢江（ハンガン）沿いで撮影することが多かったりして、日本とはまた違った景色が見えるじゃないですか。空気も違うし、温度も違うので、そこはまた違った見え方になっていればいいなと思います」とコメント。

■韓国人キャストが絶賛した韓国語での演技

また、今回挑戦した韓国語での演技について「日本語でも覚えるのが難しいくらいの量の韓国語がきたので、“本当にできるのかな”っていうのは第一印象ではありました」と語った志尊さん。

中でも、苦労したというのが「発音とやっぱり抑揚の付け方が（日本語と）ちょっと違って、“気持ちはこう乗りたい、だけど言葉的にはそう乗ったらいけない”みたいなところが、結構苦戦しましたね」と明かしました。

そのため、撮影現場では韓国語監修の先生と本番直前までセリフのイントネーションなどを細かく確認し、「韓国語指導の方が言ってくださったのを聞いて、反復して。自分のセリフに落とし込んだときにどう聞こえるかを聞いてもらって。一人で家に居る時とか、車を運転している時とか、ずっとそのセリフだけをやってましたね」と、裏側を明かしました。

練習のかいもあって、ドラマ内では流ちょうな韓国語のセリフを披露。すると、『イカゲーム』などに出演したキム･ジュリョンさんや、『スタートアップ:夢の扉』などに出演したキム・ドワンさんら韓国人キャストたちも「上手ですね」と志尊さんの発音を絶賛。

これに志尊さんは「まあまあ、それは褒めるしかないですよ。目の前で“下手くそだったよ”とは言えないんで。みなさん、優しく褒めていただいたのかなと思います」と謙虚に話しました。