アソビシステムが手がけるアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」から誕生したfav me、Toi Toi Toi、log youの3組が、4月12日に放送されたABEMA開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』のグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』に出演したことを報告した。

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ABEMAは開局10周年を記念し、4月11日午後3時から12日夜10時にわたり特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。そのグランドフィナーレ企画として『最強バズりソング歌謡祭』は、ぴあアリーナMMに名だたるアーティストが集結。fav meは「Eye to eye！」、Toi Toi Toiは「咲いてなくたって」、log youは「桜色オーバーレイ」と、それぞれの新曲をステージで披露した。

fav meは放送後、公式Xにメンバーの集合写真とともに「私たち、fav me（ファボミー）です。みなさんのお気に入りなれたら嬉しいです。名前だけでも覚えてね」と出演を報告。メンバーの小野寺梓は自身のInstagramで「今日好きにハマるきっかけの一番の推しのひなちゃんとお写真撮って頂けて嬉しくてずっと眺めてた」と、ABEMA配信の恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の高校生メンバー・長浜広奈との2ショットを投稿した。あわせて「後藤真希さんの後ろでLOVEマシーン踊れたのとっても嬉しかった」とステージを振り返っている。

Toi Toi Toiは公式Xで出演報告とともに、3月22日にABEMAで放送された「PEAK SPOT JOIN vol.7」で新曲「咲いてなくたって」を披露した際のライブ映像を投稿した。log youは公式Xに「出演ありがとうございました。今年は絶対log youがバズります」とコメントしている。

（文＝本 手）