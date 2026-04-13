【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 共通する2文字は何？ ヒントは地球の古い古い歴史
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。
今回は、人の魅力を表す言葉から、地球の歴史、そして社会的な概念まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□いてき
□□いだい
じ□□きにん
ヒント：その人独自の魅力がある様子や、三葉虫などが繁栄した大昔の時代の区分、そして自分の行動の結果を自身で引き受けることを思い出してみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「こせ」を入れると、次のようになります。
こせいてき（個性的）
こせいだい（古生代）
じこせきにん（自己責任）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、独自の魅力、古い時代の区分、社会的なあり方というバラバラなジャンルの言葉が並んでいました。音の共通点を探りながら、頭の中の語彙を整理することで、思考の瞬発力がアップしますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、人の魅力を表す言葉から、地球の歴史、そして社会的な概念まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□いだい
じ□□きにん
ヒント：その人独自の魅力がある様子や、三葉虫などが繁栄した大昔の時代の区分、そして自分の行動の結果を自身で引き受けることを思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
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↓
正解：こせ正解は「こせ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こせ」を入れると、次のようになります。
こせいてき（個性的）
こせいだい（古生代）
じこせきにん（自己責任）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、独自の魅力、古い時代の区分、社会的なあり方というバラバラなジャンルの言葉が並んでいました。音の共通点を探りながら、頭の中の語彙を整理することで、思考の瞬発力がアップしますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)