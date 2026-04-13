歌手の松任谷由実（72）が、虫垂炎と診断されたことを公表し、手術のため予定されていた公演を延期することを明かした。

【映像】Instagramに掲載されたコンサート延期のお知らせ

4月13日、松任谷のInstagramが更新され、「いつも松任谷由実を応援頂き、ありがとうございます。この度、定期健診にて『虫垂炎』と診断されました。現時点では特に体調が悪いといった事はなく、緊急を要する状況ではありませんが、『Wormhole』ツアーが年末まで続くことから、その合間をみて手術を行う事になりました。そのため、7月28日に予定しておりました高崎公演を、9月22日に延期させて頂きます。公演を楽しみにしてくださっていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけします事、心よりお詫び申し上げます」と伝えられた。

また、松任谷自身は「盲腸は盲点だったー！子どもがなるものだとばかり思ってたけど、私、まだ子どもってこと？」と、お茶目なコメントも添えた。

この報告にファンからは、「無理はしないでくださいね。ユーミンが元気でいてくれてこそです」「ユーミン びっくりしました。どうかお大事になさって下さい」などの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）