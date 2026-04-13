ハードロックのレジェンド、ディープ・パープルの「MAD IN JAPAN TOUR（マッド イン ジャパン ツアー」大阪公演（スポーツニッポン新聞社後援）が13日、グランキューブ大阪で行われた。

ライブは、おなじみの大ヒット曲、ハイウェイ・スターでスタート。観客はいきなりトップスピードに引き込まれた。さらにレイジーではギター、キーボードのメロディーにドラム、ベースが一体となったロックサウンドで魅了。最後はスモーク・オン・ザ・ウォーターで締める、これぞディープ・パープルという構成で突っ走った。アンコールではハッシュ、ブラック・ナイトと初期の名曲でオールドファンも大満足の一夜を演出していた。また、キーボードのソロパートでは坂本九の「上を向いて歩こう」が演奏されるなどサービス精神も満点だった。

2023年以来17回目の単独来日となった今回は、11日の東京公演（日本武道館）、15日の名古屋公演（岡谷鋼機名古屋公会堂）の3都市でライブを開催。47歳のギターのサイモン・マクブライド以外はボーカルのイアン・ギラン（80）、ベースのロジャー・グローヴァー（80）

、ドラムのイアン・ペイス（77）、キーボードのドン・エイリー（77）と高齢編成だが、イアンのボーカルはパワフルそのもの。ディープ・パープルらしいサウンドは健在だった。