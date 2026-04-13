運転手不足解消の一手として期待されている自動運転バスで事故が発生しました。新潟県弥彦村が運行するバスが4月12日、男女2人と衝突。事態を重く見た弥彦村は今後の運行については慎重に判断していくとしています。

13日、弥彦村が急遽開催した会見。



【弥彦村 本間芳之 村長】

「負傷された方に対して、心よりお見舞い申し上げますととともに、このような事故を発生したことについて、弥彦村としても深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした」



弥彦村の本間芳之村長が謝罪したのは12日に発生した事故についてです。



事故を起こしたのは弥彦村が運行する自動運転バス『ミコぴょん号』。



12日午後2時すぎ、弥彦村の観光施設・おもてなし広場で近くを歩いていた40代の男性と30代の女性に衝突しました。



2人は頭や足から出血するなどして病院に搬送されましたが、命に別条ないということです。



一体、なぜ事故は起きたのか？



事故現場の手前55m付近で歩行者を検知したため、バスは運転を停止。その後、オペレーターが手動に切り替えて歩行者を回避して運転を再開しましたが…



【弥彦村 宇野誠 地域交通対策室長】

「何らかの原因で歩道と車道の境目にいた歩行者の方に接近していき、衝突してしまったというもの」



自動運転中の事故ではなく、オペレーターがゲームのコントローラのようなものでバスを操作している際に事故は発生したと言います。



【弥彦村 宇野誠 地域交通対策室長】

「通常、道路を走っているべきところ、歩道のほうに行ってしまったというところで、何かしら原因があるのではないかと調査しているところ」



おととし、弥彦村が自動運転バスを導入以降、事故はこれで3回目。



過去の2回はいずれも物損事故で人的ミスによるものでしたが、弥彦村は警察などと連携しながら事故の原因を調査していく方針です。



【弥彦村 本間芳之 村長】

「今後につきましては、人身事故を発生させたという事態の重大性を鑑み、関係機関とともに協議をしながら、村として慎重に判断をしてまいりたい」