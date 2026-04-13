明治安田J2J3百年構想リーグ・アルビレックス新潟は4月12日、アウェーで高知と対戦しました。アルビは先制したものの、セットプレーから立て続けに失点。逆転負けを喫しています。

前半戦をリーグ4位で折り返したアルビは12日、リーグ3位の高知と対戦。



【アルビレックス新潟 船越優蔵 監督】

「先に得点を取る。先に得点を与えないというところは、ゲームコントロールの意味でもしっかりやらなくてはいけないと選手には伝える。（勝利のためには）ボールを奪って、ゴールに向かう姿勢を強く持つことしかないと思っている」



前回の対戦ではPK戦の末敗れたアルビ。船越監督の試合前の言葉通り、試合序盤に仕掛けます。



前半4分、左サイドでボールを受けたシマブクが一度はボールを失いますが、これを奪い返すと、そのまま中央へクロスを供給。



フリーの奥村が頭で合わせ、欲しかった先制点を奪います。



しかし、試合は徐々に高知に押し込まれる展開に…。



前半32分のコーナーキック。高知のキャプテン、小林に同点ゴールを決められると、その3分後にもコーナーキックのこぼれ球を相手に拾われクロスから失点。1点ビハインドで試合を折り返します。



何としても追加点が欲しいアルビは後半4分、フリーキックのチャンスを得ると、キッカーは大西。ゴールへと向かう鋭いボールを放ちますが、ポストに弾かれ、これはゴールならず。



すると、今度は高知にフリーキックのチャンス。今度はポストに救われますが、徐々に高知のペースに…それでも、これ以上の失点を防ごうと守備陣が奮起。



後半24分にはセンターバックの舩木が接触プレーで負傷しますが、プレーはそのまま続行。懸命にゴールを守ります。



しかし、守備から攻撃へのリズムをつくり出すことができなかったアルビ。高知が90分で16本のシュートを放ったのに対し、アルビはその4分の1の4本。



試合終了間際のピンチはバウマンが好セーブを連発し、防ぎ切りましたが、結局追加点を奪うことができず、2－1で敗れ、後半戦のスタートを白星で飾ることはできませんでした。



次節は4月18日、ホームでFC今治と対戦します。